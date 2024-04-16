В Иркутске обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

«Наша основная задача — создать достойные условия для проведения массовых мероприятий. Мелочей здесь быть не должно. Помимо праздничного оформления улиц, фасадов зданий важно навести порядок на территории памятных мест, выполнить ямочный ремонт на прилегающих улицах, восстановить тротуары и элементы наружного освещения, уделить внимание уличной торговле. Необходимо организовать работу общественного транспорта 1 и 9 мая, заранее согласовать схемы маршрутов и проездов. И самое главное — поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, провести дни памяти у мемориальных сооружений», — поставил задачи Руслан Болотов.