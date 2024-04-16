В Иркутске обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

В нем участвовали руководители структурных подразделений мэрии, правоохранительных органов, муниципальных учреждений и предприятий, представители Общественной палаты и Почетных граждан столицы региона.
«Наша основная задача — создать достойные условия для проведения массовых мероприятий. Мелочей здесь быть не должно. Помимо праздничного оформления улиц, фасадов зданий важно навести порядок на территории памятных мест, выполнить ямочный ремонт на прилегающих улицах, восстановить тротуары и элементы наружного освещения, уделить внимание уличной торговле. Необходимо организовать работу общественного транспорта 1 и 9 мая, заранее согласовать схемы маршрутов и проездов. И самое главное — поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, провести дни памяти у мемориальных сооружений», — поставил задачи Руслан Болотов.
Охрану порядка будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. Дополнительно планируют привлекать народные дружины, представителей казачьего войска, частных охранных агентств.
Оформление различных пространств планируют начать 22 апреля. До 1 Мая будет использовано 659 флагов, 12 км флажковой гирлянды, оформят 83 панель-кронштейна, предусмотрен монтаж баннеров с символикой 9 Мая. Фирменный стиль празднования Дня Победы размещен на официальном сайте администрации Иркутска и доступен для скачивания по ссылке.
План официальных мероприятий будет утвержден в ближайшее время. Планируются митинги, шествия, концерты, спортивные состязания, акции патриотической направленности и помощи ветеранам, а также семьям участников специальной военной операции. По отдельному графику пройдут торжества во всех районах областного центра. Их организуют комитеты по управлению городскими округами и депутаты Думы Иркутска.
С 17 апреля усилят работы по приведению в порядок памятных мест. Субботники на этих территориях стартовали 10 апреля. Также запланировано повторно помыть памятники, мемориальные доски, кроны хвойных деревьев. Уже проведен мониторинг состояния всех площадок, сформирован перечень первоочередных работ.
Напомним, с 1 апреля в областном центре проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. В соответствии с планом проводят уборку различных пространств, дворов, моют памятники, остановки общественного транспорта, красят дорожные ограждения. Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.