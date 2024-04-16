В Омске закроют школу № 89 из-за трещины в стене

«Принято решение часть школьников перевести в школу 138, а часть — на дистант. В течение лета будет произведен ремонт стены. С сентября школа будет работать в обычном режиме. В дальнейшем будет включена в план капитального ремонта», — сообщили «СуперОмску» в мэрии.