В Омске закроют школу № 89 из-за трещины в стене

В Омске закрывают школу № 89. Причиной закрытия стала трещина между основным зданием школы и пристроенным к ней бассейном. Здание школы было построено в 1958 году, пристройка — в 1972 году.
По информации городской администрации, школа закроется в среду, 17 апреля. После этого там начнётся ремонт.
«Принято решение часть школьников перевести в школу 138, а часть — на дистант. В течение лета будет произведен ремонт стены. С сентября школа будет работать в обычном режиме. В дальнейшем будет включена в план капитального ремонта», — сообщили «СуперОмску» в мэрии.
Ранее в Омске полностью снесли гимназию № 88, которая была признана аварийной и закрыта ещё в 2020 году. На её месте появится филиал школы № 40.
Отметим, что в Омской области планируется капитально отремонтировать 19 учебных заведений. Речь об омских школах №№ 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, о Казачьей кадетской школе-интернате, а также Троицкой школе Омского района, Называевской школе № 1, Тевризской школе № 2 и Солнцевской школе Исилькульского района.