Электрокатамаран в Красноярске запустят 1 мая

Двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе начнет новый сезон 1 мая.
Электрокатамаран будет перевозить пассажиров по маршруту Красноярск — Дивногорск два раза в неделю. Также запланированы прогулочные рейсы на экологичном катамаране.
В Красноярске место посадки пассажиров будет около речного вокзала.
По информации компании «ВодоходЪ», всего планируют осуществить более 700 рейсов с общим пассажиропотоком 50 тысяч пассажиров за 5 месяцев.
Напомним, в 2023 году электрокатамаран совершил свой первый прогулочный рейс только 9 июня.