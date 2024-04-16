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Электрокатамаран в Красноярске запустят 1 мая

Первый рейс в 2023 году стартовал только 9 июня.

Источник: Наш Красноярский край

Двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе начнет новый сезон 1 мая.

Электрокатамаран будет перевозить пассажиров по маршруту Красноярск — Дивногорск два раза в неделю. Также запланированы прогулочные рейсы на экологичном катамаране.

В Красноярске место посадки пассажиров будет около речного вокзала.

По информации компании «ВодоходЪ», всего планируют осуществить более 700 рейсов с общим пассажиропотоком 50 тысяч пассажиров за 5 месяцев.