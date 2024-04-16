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Дачный автобусный маршрут «Красноярск — мкр. Геолог (Минино)» запустят 19 апреля

Автобус № 136 из Красноярска в поселок Минино начнет курсировать с 19 апреля.

Источник: Минтранс Красноярского края

С 19 апреля начнет курсировать автобус по дачному маршруту № 136 «Красноярск (железнодорожный вокзал) — микрорайон Геолог (станция Минино)». Об этом рассказали в министерстве транспорта края.

До 30 апреля движение и расписание автобусов будет следующим:

— Через проспект Свободный:

Отправление из Красноярска: 7:10, 9:40, 12:30, 16:00;

Отправление из поселка Минино: 8:20, 11:00, 14:50, 17:15.

— через улицу Копылова:

Из Красноярска: 9:00, 11:00, 13:30, 16:30;

Из Минино: 10:00, 12:10, 14:30, 18:00.

Отмечается, что с 1 мая расписание изменится. Подробную информацию опубликуют позже.

Полный график работы дачных маршрутов можно посмотреть на сайте Краевого транспортного управления в разделе «Пассажирам».