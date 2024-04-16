Дачный автобусный маршрут «Красноярск — мкр. Геолог (Минино)» запустят 19 апреля

С 19 апреля начнет курсировать автобус по дачному маршруту № 136 «Красноярск (железнодорожный вокзал) — микрорайон Геолог (станция Минино)». Об этом рассказали в министерстве транспорта края.
До 30 апреля движение и расписание автобусов будет следующим:
— Через проспект Свободный:
Отправление из Красноярска: 7:10, 9:40, 12:30, 16:00;
Отправление из поселка Минино: 8:20, 11:00, 14:50, 17:15.
— через улицу Копылова:
Из Красноярска: 9:00, 11:00, 13:30, 16:30;
Из Минино: 10:00, 12:10, 14:30, 18:00.
Отмечается, что с 1 мая расписание изменится. Подробную информацию опубликуют позже.
Полный график работы дачных маршрутов можно посмотреть на сайте Краевого транспортного управления в разделе «Пассажирам».