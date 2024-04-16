На заседании Общественной палаты Иркутска обсудили миграционную ситуацию в городе

Представители МУ МВД России «Иркутское» рассказали, что в первом квартале 2024 года наблюдается снижение на 20% числа иностранных граждан, поставленных на первичный миграционный учет. Из них количество трудовых мигрантов уменьшилось на 40%. Также правоохранители отметили снижение в текущем году количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами, на 45%.
«В этом году подразделениями полиции значительно активизирована работа по установлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. С начала года проведено 656 проверочных мероприятий и установлен 1171 факт нарушения миграционного законодательства, что на 11% больше, чем в прошлом году. По итогам принято 207 решений о выдворении иностранцев. 70% из них до выезда с территории РФ помещены в Центр временного содержания», — рассказал начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» Дмитрий Лаврентьев.
Заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Иркутска Татьяна Эдельман отметила, что в школах Иркутска за 2023 год увеличилось число детей иностранных граждан, которые в основном представляют Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан.
В общеобразовательных учреждениях города ведется работа по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов. В нее входит: продвижение русского языка и российской культуры в условиях межнационального единства, создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции в образовательное пространство, разработка и внедрение эффективных механизмов адаптации в условиях школы и детского сада, распространение эффективных языковых и социокультурных практик, расширение сетевого партнерства с представителями национальных культурных центров.
Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, касался пробок и отсутствия парковочных мест в городе. Присутствующие обсудили возможность создания пересадочных узлов.
«С каждым годом в Иркутске увеличивается количество автотранспорта. Из-за этого в час пик возникают заторы на дорогах. Администрацией города рассматриваются различные варианты решения проблемы загруженности центральных улиц. Один из них — возможность создания пересадочных узлов для тех, кто приезжает к нам из ближайших населенных пунктов. Люди при въезде смогут оставить машину на бесплатной парковке и пересесть на общественный транспорт», — рассказал вице-мэр города Андрей Южаков.
Еще одна кадровая замена произошла в составе Комиссии по образованию и науке, председатель которой — директор Астрономической обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев досрочно сложил полномочия. Палатой принято решение объединить ее с Комиссией по патриотическому воспитанию и делам молодежи. Руководителем будет директор благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев, сообщает пресс-служба мэрии.