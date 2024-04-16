На заседании Общественной палаты Иркутска обсудили миграционную ситуацию в городе

«В этом году подразделениями полиции значительно активизирована работа по установлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. С начала года проведено 656 проверочных мероприятий и установлен 1171 факт нарушения миграционного законодательства, что на 11% больше, чем в прошлом году. По итогам принято 207 решений о выдворении иностранцев. 70% из них до выезда с территории РФ помещены в Центр временного содержания», — рассказал начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» Дмитрий Лаврентьев.