С новокузнечанки, чья собака стафф укусила ребёнка, взыскали 50 тысяч

Установлено, что в апреле 2023 года на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного жилого дома набросился стафф и укусил её за голень. В момент нападения пёс был без намордника. Девочка перенесла сильный стресс, в месте укуса остался шрам, который доставляет ей дискомфорт. Из-за произошедшего несовершеннолетняя лишилась занятий по лёгкой атлетике.