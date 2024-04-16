С новокузнечанки, чья собака стафф укусила ребёнка, взыскали 50 тысяч

С жительницы Новокузнечца, чья собака породы стаффордширский терьер укусила ребёнка, взыскали 50 тыс. за моральный вред. Прокурор Орджоникидзевского района в защиту прав несовершеннолетней обратился в суд с иском.
Установлено, что в апреле 2023 года на 11-летнюю девочку в подъезде многоквартирного жилого дома набросился стафф и укусил её за голень. В момент нападения пёс был без намордника. Девочка перенесла сильный стресс, в месте укуса остался шрам, который доставляет ей дискомфорт. Из-за произошедшего несовершеннолетняя лишилась занятий по лёгкой атлетике.
А недавно в Киселёвске бездомные собаки покусали женщину и её сестру, причинив телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело и проводят доследственную проверку. Жалобы жителей на опасных бродячих псов в этом городе не редкость.