Госавтоинспекция Приморского края — о дорожной обстановке в регионе

Сообщение с населенными пунктами не нарушено, а глубина перелива составляет от 20 до 45 сантиметров, что позволяет автомобилям высокой проходимости без проблем проехать через него. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, а для граждан, у которых транспорт не может самостоятельно преодолеть перелив, предусмотрена переправа на лодке.