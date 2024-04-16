Госавтоинспекция Приморского края — о дорожной обстановке в регионе

Приморский край оказался во власти циклона с атмосферными фронтами, что стало причиной сильных дождей в регионе, сообщает ИА PrimaMedia. Инспекторы дорожно-патрульной службы следят за участками дорог, которые могут быть затоплены из-за непогоды, и оперативно передают информацию о ситуации дорожно-коммунальным службам для устранения последствий стихии.
Так, например, по данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, таяние снега привело к переливу реки Малиновка на 111−112 километр автомобильной дороги Дальнереченск — Ариадное в Дальнереченском районе.
Сообщение с населенными пунктами не нарушено, а глубина перелива составляет от 20 до 45 сантиметров, что позволяет автомобилям высокой проходимости без проблем проехать через него. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, а для граждан, у которых транспорт не может самостоятельно преодолеть перелив, предусмотрена переправа на лодке.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть максимально внимательными на дороге. Сотрудники ГИБДД регулярно отслеживают обстановку на дорогах и направлены на оказание помощи водителям.