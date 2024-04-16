Первые выплаты пострадавшим от паводка в Кузбассе поступят в ближайшие дни

Как стало известно «АиФ в Кузбассе», первые выплаты пострадавшим от паводка в таштагольской Усть-Кабырзе поступят в ближайшие дни. Межведомственная комиссия, как сообщает редакции пресс-служба Таштагольского района, завершила подготовку документов на материальную помощь из районного и регионального бюджетов.