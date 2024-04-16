Первые выплаты пострадавшим от паводка в Кузбассе поступят в ближайшие дни

Как стало известно «АиФ в Кузбассе», первые выплаты пострадавшим от паводка в таштагольской Усть-Кабырзе поступят в ближайшие дни. Межведомственная комиссия, как сообщает редакции пресс-служба Таштагольского района, завершила подготовку документов на материальную помощь из районного и регионального бюджетов.
Новокузнечане и шерегешцы привезли кабырзинцам одежду, обувь для детей и взрослых, одеяла, подушки. Предприниматель Наталья Шипеева привезла тонну питьевой воды. Иван Судочаков — несколько десятков кубометров пиломатериала, который нужен для восстановления заборов.
После паводка хозяева недосчитались трёх коров, быка, семь поросят, больше двадцати кур. Одна из многодетных семей взамен утраченной получила корову в дар от таштагольского предпринимателя.