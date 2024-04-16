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Первые выплаты пострадавшим от паводка в Кузбассе поступят в ближайшие дни

Межведомственная комиссия завершила подготовку документов на материальную помощь.

Как стало известно «АиФ в Кузбассе», первые выплаты пострадавшим от паводка в таштагольской Усть-Кабырзе поступят в ближайшие дни. Межведомственная комиссия, как сообщает редакции пресс-служба Таштагольского района, завершила подготовку документов на материальную помощь из районного и регионального бюджетов.

В выходные в посёлке работали волонтёры и сотрудники МЧС, которые помогали выносить из домов промокшую мебель, складывать пиломатериал, сломанные заборы, ограждение грядок и т. д. Механизаторы Автодора и комбината благоустройства завершили восстановление внутрипоселковых дорог.

Новокузнечане и шерегешцы привезли кабырзинцам одежду, обувь для детей и взрослых, одеяла, подушки. Предприниматель Наталья Шипеева привезла тонну питьевой воды. Иван Судочаков — несколько десятков кубометров пиломатериала, который нужен для восстановления заборов.

После паводка хозяева недосчитались трёх коров, быка, семь поросят, больше двадцати кур. Одна из многодетных семей взамен утраченной получила корову в дар от таштагольского предпринимателя.