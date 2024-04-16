На создание дорог к участкам многодетных семей во Владивостоке выделено 60 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году за счет выделенных из бюджета средств до конца года планируется построить в грунте проезды к 151 участку, расположенному в районе улицы Листопадной. Еще 9 участков обеспечат дорогой в районе Артековской, 9. Также будет обустроено примыкание от основной трассы к уже созданной дорожной сети в районе бухты Лазурной. Здесь многодетным семьям несколько лет назад выдано 399 участков.