На создание дорог к участкам многодетных семей во Владивостоке выделено 60 млн рублей

Пристальное внимание городские власти уделяют вопросам обеспечения многодетных семей во Владивостоке земельными участками и созданию необходимой дорожной инфраструктуры. В этом году на строительство дорог к уже предоставленным участкам из бюджета направлено 60 млн рублей, что в два раза больше, чем было в 2023 году. Накануне глава Владивостока Константин Шестаков вместе с своим заместителем Дмитрием Долгим проинспектировал ход работ сразу на двух объектах, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году за счет выделенных из бюджета средств до конца года планируется построить в грунте проезды к 151 участку, расположенному в районе улицы Листопадной. Еще 9 участков обеспечат дорогой в районе Артековской, 9. Также будет обустроено примыкание от основной трассы к уже созданной дорожной сети в районе бухты Лазурной. Здесь многодетным семьям несколько лет назад выдано 399 участков.
«Стараемся по возможности выполнить свои обязательства по созданию дорожной инфраструктуры для многодетных, — отметил Константин Шестаков. — Проезды позволят семьям при желании начать строительство домов».
В пресс-службе мэрии отмечают, что в этом году совместно со специалистами МКУ «Зеленый Владивосток» принято решение перенести часть молодых деревьев, попавших под вырубку для создания необходимой дорожной инфраструктуры к участкам многодетных семей, на улицы города.
Напомним, вместо земельных участков многодетные семьи во Владивостоке могут получить единовременную выплату. Ее размер составляет 382 тысячи рублей. Для этого необходимо собрать пакет документов и передать его в мэрию. Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Ознакомиться с регламентом можно по ссылке.
В управлении муниципальной собственности отмечают, что заявления рассматривают в течение 27 дней. Если все требования соблюдены, при положительном решении в срок до 10 дней заявителю перечислят выплату.
Выплату можно использовать для приобретения жилья, земельного участка или взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, многодетные семьи могут компенсировать уже понесенные затраты на эти расходы.
По вопросам предоставления выплаты проконсультироваться можно по телефонам