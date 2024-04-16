Сенсация: в Хабаровском крае нашли неизвестные науке петроглифы

Сенсационное открытие удалось сделать в Хабаровском районе. В окрестностях села Елабуга археологи краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) зафиксировали ранее неизвестные науке наскальные рисунки — петроглифы. О находке они рассказали в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сообщения о том, что на камнях удалось разглядеть какие-то изображения, поступают к нам достаточно часто. Но после проверки, как правило, выясняется, что люди просто приняли за петроглифы различные естественные трещины на валунах. В этот раз на одной из лекций к нам обратился известный ихтиолог, член краевого отделения Русского географического общества Сергей Золотухин. Он сообщил, что к нему поступила информация от рыбаков о том, что на камне недалеко от села Елабуга они заметили древние рисунки. Сергей Золотухин съездил на место, сделал фотографии и снял точные координаты, — говорит начальник отдела археологии краевого центра ОПИК Евгений Черников.
Археологи отправились на место, чтобы провести обследование найденного объекта. Расположен камень довольно далеко от Елабуги на берегу Амура в урочище Никитина падь. Дорог туда нет, около пяти километров с оборудованием пришлось идти по пересечённой местности. Точно в указанном членом РГО месте обнаружился базальтовый валун. При помощи метода фотограмметрии — особой пространственной фотосъёмки — на нём удалось разглядеть четыре сильно затёртые временем петроглифа.
— Среди них небольшая личина. Есть лось с человеческой головой на боку. На расположенном по прямой в 12 километрах археологическом памятнике вблизи села Сикачи-Алян есть похожее изображение. Но там выбита в камне лошадь с личиной на боку. Также на елабужском валуне чётко просматривается петроглиф, изображающий кабана, — продолжает свой рассказ Евгений Черников. — Самое интересное, на вершине камня нам удалось разглядеть совершенно неожиданное для нашего региона изображение. Древние люди выбили богомола. Причём, рисунок сделан вокруг естественного углубления в камне, как раз на месте брюха насекомого. Видимо, так выбивавший петроглиф автор пытался подчеркнуть прожорливость богомола. Ранее никогда изображения насекомых среди древних наскальных изображений в нашем крае не встречались.
Археологи не исключают, что древние рисунки могут быть обнаружены и в других местах побережья Амура между Елабугой и Сикачи-Аляном. Информацию об обнаружении новых петроглифов передадут в управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края для постановки на учёт в качестве памятника археологии.