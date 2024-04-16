Сенсация: в Хабаровском крае нашли неизвестные науке петроглифы

— Сообщения о том, что на камнях удалось разглядеть какие-то изображения, поступают к нам достаточно часто. Но после проверки, как правило, выясняется, что люди просто приняли за петроглифы различные естественные трещины на валунах. В этот раз на одной из лекций к нам обратился известный ихтиолог, член краевого отделения Русского географического общества Сергей Золотухин. Он сообщил, что к нему поступила информация от рыбаков о том, что на камне недалеко от села Елабуга они заметили древние рисунки. Сергей Золотухин съездил на место, сделал фотографии и снял точные координаты, — говорит начальник отдела археологии краевого центра ОПИК Евгений Черников.