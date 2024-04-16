Омичей начали штрафовать за непристегнутый ремень по камерам на двух популярных перекрестках

Как пояснили «СуперОмску» во вторник, 16 апреля 2024 года, в пресс-службе омской Госавтоинспекции, омичи уже начинают получать первые штрафы. Зафиксировать такое нарушение на сегодняшний день могут камеры, расположенные на двух популярных перекрестках: