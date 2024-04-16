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Омичей начали штрафовать за непристегнутый ремень по камерам на двух популярных перекрестках

В Омске автолюбителей начали штрафовать за непристегнутый ремень, если такое нарушение зафиксировала камера наблюдения.

Как пояснили «СуперОмску» во вторник, 16 апреля 2024 года, в пресс-службе омской Госавтоинспекции, омичи уже начинают получать первые штрафы. Зафиксировать такое нарушение на сегодняшний день могут камеры, расположенные на двух популярных перекрестках:

— улиц 70 лет Октября и Конева в Кировском округе;

— улиц 10 лет Октября и 20-й линии в Центральном округе.

При этом на нарушение «нацелена» каждая из камер на перекрестке.

Отметим, штраф за непристегнутый ремень составляет 1 000 рублей. Вскоре это нарушение будут фиксировать и другие камеры в городе, однако пока они работают в тестовом режиме.

штрафы