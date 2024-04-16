Омичей начали штрафовать за непристегнутый ремень по камерам на двух популярных перекрестках

Как пояснили «СуперОмску» во вторник, 16 апреля 2024 года, в пресс-службе омской Госавтоинспекции, омичи уже начинают получать первые штрафы. Зафиксировать такое нарушение на сегодняшний день могут камеры, расположенные на двух популярных перекрестках:
— улиц 70 лет Октября и Конева в Кировском округе;
— улиц 10 лет Октября и 20-й линии в Центральном округе.
При этом на нарушение «нацелена» каждая из камер на перекрестке.
Отметим, штраф за непристегнутый ремень составляет 1 000 рублей. Вскоре это нарушение будут фиксировать и другие камеры в городе, однако пока они работают в тестовом режиме.