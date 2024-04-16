Преуспеть в медиаиндустрии жителям Хабкрая поможет проект «ТопБЛОГ»

«ТопБЛОГ» — не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон. И уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы«, — сообщил генеральный директор АНО “Россия — страна возможностей”, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.