Преуспеть в медиаиндустрии жителям Хабкрая поможет проект «ТопБЛОГ»

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в четвертом сезоне образовательного проекта «ТопБЛОГ», сообщает пресс-служба правительства края.
«ТопБЛОГ» осуществляется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект является бесплатным и предназначен для авторов полезного контента. Любой блогер от 14 лет может подать заявку на официальном сайте проекта.
«ТопБЛОГ» — не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон. И уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы«, — сообщил генеральный директор АНО “Россия — страна возможностей”, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Участие в проекте даёт возможность построить карьеру в медиаиндустрии, научиться эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях и получить возможность заключить рекламный контракт или выиграть продюсирование своего блога и личного бренда.