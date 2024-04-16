Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледоход сломал ограждение на набережной Хабаровска и опрокинул столб

Ледоход на Амуре продолжается, еще вчера днем в районе центральной набережной Хабаровска была чистая вода, и лед стоял только посередине реки, а вечером случилось ЧП. Ледяные глыбы, накопившись выше по течению, уже вечером выплыли на берег, повредили ограждение и снесли фонарный столб.

56

Рабочие срочно огородили место происшествия и теперь пытаются разбить выползший на набережную лед. Фонарь обесточен, и его скоро поменяют. Мало того, ближе к Утесу, где тоже накопились ледяные глыбы, также огораживается участок набережной. Как говорится, «во избежание». Там еще одно слабое место, где лед может выползти на пешеходные дорожки. Так уже было несколько лет назад. Зрелище, как глыбы ломают ограду и ползут наверх, было эпичным и даже пугающим.

Ждем, ничего еще не закончилось. Работники дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, в чьем ведении находится объект, призывают пешеходов, гуляющих по набережной, быть осторожнее.