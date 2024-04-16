Ледоход сломал ограждение на набережной Хабаровска и опрокинул столб

Рабочие срочно огородили место происшествия и теперь пытаются разбить выползший на набережную лед. Фонарь обесточен, и его скоро поменяют. Мало того, ближе к Утесу, где тоже накопились ледяные глыбы, также огораживается участок набережной. Как говорится, «во избежание». Там еще одно слабое место, где лед может выползти на пешеходные дорожки. Так уже было несколько лет назад. Зрелище, как глыбы ломают ограду и ползут наверх, было эпичным и даже пугающим.