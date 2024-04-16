В Кемерове на два месяца закрыли опасное кафе с восточной кухней

Так, на предприятии отсутствовала документация, в соответствии с которой должны были готовить еду, у сотрудников не было личных медицинских книжек, перед началом рабочей смены работников не осматривали на наличие инфекционных заболеваний, разделочный инвентарь для обработки сырой и готовой продукции хранился в одной ёмкости, а на раздаче холодные блюда и кондитерские изделия были размещены вне охлаждаемой витрины.