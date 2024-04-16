Родительский день в 2024 году: традиции и запреты

Что такое Радоница?
Название праздника происходит от слова «радость» и обозначает торжество воскресения над смертью. Родительский день — день особого всецерковного поминовения усопших. Важный аспект праздника — молитва за предков. Православные обязательно посещают церковь. Праздничные богослужения начинаются поздно вечером и продолжаются всю ночь.
После храма верующие посещают кладбище, чтобы почтить память родственников и помолиться за них у могил. После этого прибирают могилы или просто стоят в тишине, вспоминая покойного.
В день поминовения важно вспомнить всё хорошее, что было связано с ушедшим членом семьи. Вечером можно собраться всей семьёй за поминальным ужином. Это должно быть тихое и скромное застолье с простыми блюдами. Главная цель — провести время с близкими, напомнить себе о том, что нужно ценить каждую минуту, проведённую с родными.
Когда Радоница в 2024 году?
Верующие отмечают этот день в первый вторник после окончания Пасхальной недели, то есть после Пасхи. В 2024 году родительский день выпадает на 14 мая.
Что можно, а что нельзя делать на Радоницу?
Разрешается:
посетить храм; сходить на кладбище; устроить поминальный ужин с родственниками; приветствуется выполнение домашних обязанностей — главное, не в ущерб посещению церкви и кладбища.
Запрещается:
нельзя работать на огороде и проводить любые работы, связанные с землей; нельзя ругаться и ссориться — день нужно провести мирно; нельзя устраивать шумные застолья и гулянья; нельзя венчаться; на кладбище не рекомендуется приносить поминальную еду и употреблять алкоголь. От последнего следует отказаться на весь день.
Почему нельзя приносить еду на кладбище в родительский день?
Устраивать поминальную трапезу на кладбище не стоит. Традиция оставлять еду на могилах умерших является дохристианской. Ничего общего с православными учениями она не имеет, а наоборот, противоречит им и порицается церковью. Кроме того, остатки еды обычно доедают животные, оскверняя могилы.
С алкоголем та же история: лучший способ помянуть усопшего — помолиться за него, а не пить.