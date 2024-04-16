Родительский день в 2024 году: традиции и запреты

В день поминовения важно вспомнить всё хорошее, что было связано с ушедшим членом семьи. Вечером можно собраться всей семьёй за поминальным ужином. Это должно быть тихое и скромное застолье с простыми блюдами. Главная цель — провести время с близкими, напомнить себе о том, что нужно ценить каждую минуту, проведённую с родными.