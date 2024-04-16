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Четыре месяца на трёх улицах Новосибирска будет ограничено движение

Временные меры будут действовать с 15 мая по 15 сентября в Ленинском и Калининском районах.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом информируют в мэрии Новосибирска.

Ограничения по движению транспортных средств связаны с техническим перевооружением магистральной тепловой сети, которым занимается ООО «Новосибирская теплосетевая компания».

На четыре месяца закроют следующие участки проезжей части:

* улицы Пархоменко — от жилого дома № 72 до перекрестка с ул. Троллейной;

* улицы Дунаевского — в районе зданий № 16/1, 25/1 (протяженность 320 метров);

Также, с 15 мая по 15 сентября будет проводиться реконструкция теплопровода на улице Тюленина. В связи с этим на 3 метра сузят проезжую часть на участке от здания № 4 до здания № 8 (протяженность 217 метров).

Объезд — по дорогам общего пользования.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что житель Новосибирской области трижды попался на пьяном вождении.