Четыре месяца на трёх улицах Новосибирска будет ограничено движение

Об этом информируют в мэрии Новосибирска.
Ограничения по движению транспортных средств связаны с техническим перевооружением магистральной тепловой сети, которым занимается ООО «Новосибирская теплосетевая компания».
На четыре месяца закроют следующие участки проезжей части:
* улицы Пархоменко — от жилого дома № 72 до перекрестка с ул. Троллейной;
* улицы Дунаевского — в районе зданий № 16/1, 25/1 (протяженность 320 метров);
Также, с 15 мая по 15 сентября будет проводиться реконструкция теплопровода на улице Тюленина. В связи с этим на 3 метра сузят проезжую часть на участке от здания № 4 до здания № 8 (протяженность 217 метров).
Объезд — по дорогам общего пользования.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что житель Новосибирской области трижды попался на пьяном вождении.