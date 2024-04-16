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Под Новосибирском жители СНТ пожаловались на отсутствие дороги

В товариществе есть дома, в которых живут круглый год.

Источник: Соцсети

В Новосибирском районе жители СНТ «Зелёный остров» пожаловались, что оказались отрезаны от других населенных пунктов. Дороги до садового товарищества фактически нет, местные вынужден ездить по грязи. Фото опубликованы в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».

«Дороги нет, местные спасают сами себя. Автобусного сообщения нет. Люди живут на острове. В СНТ 700 дворов, есть дома с круглогодичным проживанием и вот такая катастрофическая ситуация с дорогой. Не дай бог, что случится и потребуется медицинская помощь, никто ведь не сможет добраться до места», — написали жильцы.

Жители СНТ хотят, чтобы им отсыпали дорогу, а на асфальт они не претендуют.

Напомним, в Новосибирске стартует ремонт путепровода через Ипподромскую.