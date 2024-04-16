Под Новосибирском жители СНТ пожаловались на отсутствие дороги

«Дороги нет, местные спасают сами себя. Автобусного сообщения нет. Люди живут на острове. В СНТ 700 дворов, есть дома с круглогодичным проживанием и вот такая катастрофическая ситуация с дорогой. Не дай бог, что случится и потребуется медицинская помощь, никто ведь не сможет добраться до места», — написали жильцы.