Под Новосибирском жители СНТ пожаловались на отсутствие дороги

В Новосибирском районе жители СНТ «Зелёный остров» пожаловались, что оказались отрезаны от других населенных пунктов. Дороги до садового товарищества фактически нет, местные вынужден ездить по грязи. Фото опубликованы в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
«Дороги нет, местные спасают сами себя. Автобусного сообщения нет. Люди живут на острове. В СНТ 700 дворов, есть дома с круглогодичным проживанием и вот такая катастрофическая ситуация с дорогой. Не дай бог, что случится и потребуется медицинская помощь, никто ведь не сможет добраться до места», — написали жильцы.
Жители СНТ хотят, чтобы им отсыпали дорогу, а на асфальт они не претендуют.
Напомним, в Новосибирске стартует ремонт путепровода через Ипподромскую.