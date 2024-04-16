Телерадиовещание будет прерываться в Хабаровском крае в апреле

Из-за профилактических и ремонтных работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» без любимых телепередач и радиопрограмм останутся жители ряда населённых пунктов Хабаровского края в апреле. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно графику ремонтной кампании, перебои будут наблюдаться с 17 по 20 апреля. На время отключений в РТРС рекомендуют не паниковать и не стараться поменять настройки свои приёмников — после проведения необходимых работ вещание продолжится на прежних частотах.