Телерадиовещание будет прерываться в Хабаровском крае в апреле

Из-за профилактических и ремонтных работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» без любимых телепередач и радиопрограмм останутся жители ряда населённых пунктов Хабаровского края в апреле. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно графику ремонтной кампании, перебои будут наблюдаться с 17 по 20 апреля. На время отключений в РТРС рекомендуют не паниковать и не стараться поменять настройки свои приёмников — после проведения необходимых работ вещание продолжится на прежних частотах.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 17 по 20 апреля:
17.04.2024.
Посёлок Берёзовый, Солнечный район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Город Вяземский, Вяземский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Село Мариинский Рейд, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Сита, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
«Радио России».
Посёлок Уктур, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Ягодный, Комсомольский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
18.04.2024.
Село Большие Санники, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
19.04.2024.
Посёлок Де-Кастри, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Снежный, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
20.04.2024.
Город Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».