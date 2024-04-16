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Телерадиовещание будет прерываться в Хабаровском крае в апреле

Профилактические работы коснутся ряда населённых пунктов региона.

Источник: Mail.ru

Из-за профилактических и ремонтных работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» без любимых телепередач и радиопрограмм останутся жители ряда населённых пунктов Хабаровского края в апреле. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно графику ремонтной кампании, перебои будут наблюдаться с 17 по 20 апреля. На время отключений в РТРС рекомендуют не паниковать и не стараться поменять настройки свои приёмников — после проведения необходимых работ вещание продолжится на прежних частотах.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 17 по 20 апреля:

17.04.2024.

Посёлок Берёзовый, Солнечный район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Город Вяземский, Вяземский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Село Мариинский Рейд, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Сита, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

«Радио России».

Посёлок Уктур, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Ягодный, Комсомольский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

18.04.2024.

Село Большие Санники, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

19.04.2024.

Посёлок Де-Кастри, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Снежный, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

20.04.2024.

Город Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

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