МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси во вторник

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Во вторник по западу Беларуси местами усилится ветер, его порывы будут достигать 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, а также отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Синоптики из-за погодных условий объявили на вторник желтый уровень опасности.
По прогнозам Белгидромета, сегодня во многих районах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, по западу местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +9…+14°С, по югу воздух прогреется до +16°С.