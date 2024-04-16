МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, а также отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.