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МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси во вторник

Сильный ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Во вторник по западу Беларуси местами усилится ветер, его порывы будут достигать 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, а также отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Синоптики из-за погодных условий объявили на вторник желтый уровень опасности.

По прогнозам Белгидромета, сегодня во многих районах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, по западу местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +9…+14°С, по югу воздух прогреется до +16°С.