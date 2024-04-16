«Караульную пещеру» закроют для красноярцев

Представители проекта рассказали, что пытались сохранить возможность посещения «Караульной пещеры» на протяжении 20 лет. Посетить памятник природы смогли более 100 тысяч человек.
Все это время компания «Альтамира», которая занимается организацией спусков в пещеру, хотела законно оформить аренду и пользоваться данным участком. Несмотря на сложности и разногласия, спелеологи построили необходимый охранный пост, беседки, туалет и другие элементы благоустройства. В 2014 году «Альтамира» была назначена охраняющей организацией памятника природы, в 2015-м — получила лицензию на пользование недрами. Тем не менее оформить аренду земли, на которой находится пещера, так и не получилось, сообщают Gornovosti.
Теперь в правоохранительных органах посчитали, что «Альтамира» пользуется землей незаконно, и через суд добились решения о сносе построек. Приставы выдали предупреждение руководству, что в случае неисполнения решения суда будет возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время вся инфраструктура будет демонтирована.
«После закрытия пещера будет находиться под постоянной охраной. Суды продолжаются. Мы не опускаем руки и надеемся на помощь», — говорится в сообщении руководителя пещеры, директора «Альтамиры» Игоря Бурмака.