«Караульную пещеру» закроют для красноярцев

Все это время компания «Альтамира», которая занимается организацией спусков в пещеру, хотела законно оформить аренду и пользоваться данным участком. Несмотря на сложности и разногласия, спелеологи построили необходимый охранный пост, беседки, туалет и другие элементы благоустройства. В 2014 году «Альтамира» была назначена охраняющей организацией памятника природы, в 2015-м — получила лицензию на пользование недрами. Тем не менее оформить аренду земли, на которой находится пещера, так и не получилось, сообщают Gornovosti.