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Сильный ливень обрушился на Алматы

В Алматы прошел сильный дождь, местами затопило тротуары и улицы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°

Сегодня ночью на Алматы обрушился настоящий проливной дождь. Некоторых горожан взбудоражили весенние осадки.

Как сообщили в свою очередь в управлении развития коммунальной инфраструктуры города, в связи с выпадением осадков в Алматы в ночной период организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах и ликвидации подтоплений на отдельных участках.

Также, как сообщается, у коммунальщиков имеется 2,3 тысячи мешков с песком. Всего в ночной период задействовано 236 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих.

По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 07:00 часов 16 апреля подтоплений не зафиксировано. В дневную смену запланирован выход 425 единиц спецтехники и 802 дорожных рабочих.

Пересменка осуществляется поэтапно в целях обеспечения максимального количества техники на линии. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ, добавили в управлении.

Отметим, что сегодня в городе ожидается пасмурная погода, временами дождь, а ночью и утром сильный дождь и гроза. При этом ветер западный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается 10−12, днем 12−14 тепла.