Сильный ливень обрушился на Алматы

Как сообщили в свою очередь в управлении развития коммунальной инфраструктуры города, в связи с выпадением осадков в Алматы в ночной период организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах и ликвидации подтоплений на отдельных участках.