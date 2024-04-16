Сильный ливень обрушился на Алматы

Сегодня ночью на Алматы обрушился настоящий проливной дождь. Некоторых горожан взбудоражили весенние осадки.
Как сообщили в свою очередь в управлении развития коммунальной инфраструктуры города, в связи с выпадением осадков в Алматы в ночной период организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах и ликвидации подтоплений на отдельных участках.
Также, как сообщается, у коммунальщиков имеется 2,3 тысячи мешков с песком. Всего в ночной период задействовано 236 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих.
По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 07:00 часов 16 апреля подтоплений не зафиксировано. В дневную смену запланирован выход 425 единиц спецтехники и 802 дорожных рабочих.
Пересменка осуществляется поэтапно в целях обеспечения максимального количества техники на линии. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ, добавили в управлении.
Отметим, что сегодня в городе ожидается пасмурная погода, временами дождь, а ночью и утром сильный дождь и гроза. При этом ветер западный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается 10−12, днем 12−14 тепла.