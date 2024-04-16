Леса Приангарья не сгорят: есть деньги, техника, люди

Несмотря на массированную подготовку, в Иркутской области уже зарегистрированы первые пять лесных пожаров — два в Иркутском районе и по одному в Шелеховском, Баяндаевском и Слюдянском. Причиной пожаров стал человеческий фактор. Чтобы уменьшить его влияние, в Иркутской области регулярно ежегодно объявляется особый противопожарный режим. На юге и западе региона он будет введен с 1 мая, в северных районах — где-то в начале июня. Эти данные — предварительные, все будет зависеть от температур, таяния снегов и высыхания почв. Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а при введении среднего и высоких классов пожарной опасности запрещено посещать леса. Кроме этого, запрещено готовить пищу на открытом огне, включая специальные приспособления.