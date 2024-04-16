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Леса Приангарья не сгорят: есть деньги, техника, люди

Иркутская область на сто процентов готова к пожароопасному сезону.

Источник: Соцсети

В Иркутской области впервые за много лет полностью укомплектован штат лесопожарных формирований. И даже штат летчиков — почти полностью.

Это произошло потому, что регион в последние годы ведет системную работу по оснащению лесопожарных групп и выделяет на борьбу с возгораниями все больше средств. В 2024 году на мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону и сам сезон в бюджете Иркутской области предусмотрено 1,677 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замгубернатора Роман Колесов на встрече с журналистами в ИА «Интерфакс». И 799,8 миллиона, кстати, выделено из бюджета РФ.

Средства позволили полностью подготовить всю технику, которая имеется в распоряжении лесных пожарных, укомплектовать штат в более чем 430 человек парашютно-десантной службы и более 1,3 тысячи человек наземных формирований. В штате летчиков-наблюдателей 25 человек, еще четверо проходят обучение.

По федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделено более 250 миллионов рублей, на них приобретено 45 единиц техники, 29 единиц уже поступило. Продолжается оснащение техникой добровольных лесных пожарных — в прошлом году они получили 35 цистерн, в этом планируется передать им еще 19 цистерн.

Сама подготовка к лесопожарному сезону еще идет, хотя комиссия Рослесхоза, работавшая в Иркутской области несколько недель, признала 100% готовность региона к лесным пожарам. Однако еще составляются планы тушения по лесничествам и общий план, утверждаются наземные, водные и авиационные маршруты, проводятся штабные учения. При этом сотрудники МЧС должны до конца апреля провести проверку 664 населенных пунктов, 57 летних детских оздоровительных лагерей и 634 СНТ, на которые из леса может выйти пожар. В этих пунктах будет проверяться минерализованная полоса, уборка мусора и сухой травы, подготовка водоснабжения и оповещение населения.

К подготовке к сезону лесных пожаров можно отнести и отжиги сухой растительности, которые проводят специалисты МЧС. Руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко напомнил, что самодеятельные отжигатели — виновники лесных пожаров получат усиленный штраф: от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 100 до 400 тысяч для юридических лиц.

Продолжается проект с установкой в лесах камер, которые могут фиксировать дымок от термоточки как начинающийся пожар. В лесах вдоль трасс на вышках сотовой связи установлено 30 видеокамер.

Но у Иркутской области в 2024 году есть еще более интересный способ мониторинга лесов и обнаружения термоточек — это беспилотные летательные аппараты. Зампред правительства региона Владимир Читоркин сообщил, что Приангарье вошло в национальный проект по развитию беспилотных летательных систем, соответствующий федеральный проект. В 2024 году на закупку и работу беспилотников выделено около 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Приобретут 49 беспилотных летательных аппаратов, сейчас идет обучение операторов.

Несмотря на массированную подготовку, в Иркутской области уже зарегистрированы первые пять лесных пожаров — два в Иркутском районе и по одному в Шелеховском, Баяндаевском и Слюдянском. Причиной пожаров стал человеческий фактор. Чтобы уменьшить его влияние, в Иркутской области регулярно ежегодно объявляется особый противопожарный режим. На юге и западе региона он будет введен с 1 мая, в северных районах — где-то в начале июня. Эти данные — предварительные, все будет зависеть от температур, таяния снегов и высыхания почв. Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а при введении среднего и высоких классов пожарной опасности запрещено посещать леса. Кроме этого, запрещено готовить пищу на открытом огне, включая специальные приспособления.

экология