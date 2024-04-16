Леса Приангарья не сгорят: есть деньги, техника, люди

В Иркутской области впервые за много лет полностью укомплектован штат лесопожарных формирований. И даже штат летчиков — почти полностью.
Это произошло потому, что регион в последние годы ведет системную работу по оснащению лесопожарных групп и выделяет на борьбу с возгораниями все больше средств. В 2024 году на мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону и сам сезон в бюджете Иркутской области предусмотрено 1,677 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замгубернатора Роман Колесов на встрече с журналистами в ИА «Интерфакс». И 799,8 миллиона, кстати, выделено из бюджета РФ.
Средства позволили полностью подготовить всю технику, которая имеется в распоряжении лесных пожарных, укомплектовать штат в более чем 430 человек парашютно-десантной службы и более 1,3 тысячи человек наземных формирований. В штате летчиков-наблюдателей 25 человек, еще четверо проходят обучение.
Сама подготовка к лесопожарному сезону еще идет, хотя комиссия Рослесхоза, работавшая в Иркутской области несколько недель, признала 100% готовность региона к лесным пожарам. Однако еще составляются планы тушения по лесничествам и общий план, утверждаются наземные, водные и авиационные маршруты, проводятся штабные учения. При этом сотрудники МЧС должны до конца апреля провести проверку 664 населенных пунктов, 57 летних детских оздоровительных лагерей и 634 СНТ, на которые из леса может выйти пожар. В этих пунктах будет проверяться минерализованная полоса, уборка мусора и сухой травы, подготовка водоснабжения и оповещение населения.
К подготовке к сезону лесных пожаров можно отнести и отжиги сухой растительности, которые проводят специалисты МЧС. Руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко напомнил, что самодеятельные отжигатели — виновники лесных пожаров получат усиленный штраф: от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 100 до 400 тысяч для юридических лиц.
Продолжается проект с установкой в лесах камер, которые могут фиксировать дымок от термоточки как начинающийся пожар. В лесах вдоль трасс на вышках сотовой связи установлено 30 видеокамер.
Несмотря на массированную подготовку, в Иркутской области уже зарегистрированы первые пять лесных пожаров — два в Иркутском районе и по одному в Шелеховском, Баяндаевском и Слюдянском. Причиной пожаров стал человеческий фактор. Чтобы уменьшить его влияние, в Иркутской области регулярно ежегодно объявляется особый противопожарный режим. На юге и западе региона он будет введен с 1 мая, в северных районах — где-то в начале июня. Эти данные — предварительные, все будет зависеть от температур, таяния снегов и высыхания почв. Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а при введении среднего и высоких классов пожарной опасности запрещено посещать леса. Кроме этого, запрещено готовить пищу на открытом огне, включая специальные приспособления.