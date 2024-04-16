Новая концепция, расширенные пляжи и множество активностей: Что готовят в Сочи для туристов в новом сезоне

Сочи активно готовится к встрече туристов и сезону купаний. На набережных курорта меняют плитку, высаживают дополнительные растения, благоустраивают территории: на пляжах появятся новый инвентарь и оборудование, освещение, информационные стенды.
К курортному сезону в Сочи подготавливают более 170 пляжей, из них 14 проходят полную реновацию. Максимально обновятся пляжи «Звездный», «Ривьера», «Багратион», «Хоста Марина», «Зеленый Мыс», «Волна», «Кристалл», «Красный штурм», «Лимонад», «Лазурь», «Огонек 2», «Огонек 3», «Морской бриз» и «Касабланка».
Новая концепция — единый стиль
Сочинские пляжи приводят к единому визуальному стилю. В оформлении используют такие цвета, как охра, золотой, бежевый, светло-голубой и цвет морской волны.
«Все объекты уже начали активную подготовку к лету. В этом сезоне планируем открыть на курорте около 180 территорий, все они должны быть в едином стиле», — рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.
К единому виду приведут также раздевалки, входные группы, торговые точки и даже униформу для сотрудников побережья.
Кино под открытым небом и занятия по йоге — в Хосте
К лету в Хостинском районе Сочи подготовят 41 пляж.
«После шторма установлено новое ограждение набережной, проведены работы по замене бетонного покрытия пешеходной зоны, проводятся плановые работы по ремонту лодочной станции. Уже закуплено новое пляжное оборудование», — сообщила первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина о пляже «Металлург».
К лету также благоустраивают пляж «Бытха». На берегу появятся новые шезлонги и зонты, заработает зона отдыха с кинопоказами под открытым небом, торговые точки сочинских производителей. Кроме того, по утрам на пляже будут проводить занятия по йоге и аквааэробике, а детей станут обучать плаванию.
К пляжу «Мацеста» уложили новую плитку на набережной реки, посадили деревья, с правого на левый берег реки Мацеста установили новый мост. К лету на пляже появятся детская площадка, фотозоны, новые аэрарии и зона для проведения мероприятий.
Самый протяженный берег — в Лазаревском районе
Протяженность берега Черного моря в Лазаревском районе Сочи превышает 60 километров. Больше трети всех пляжей курорта располагается именно здесь. Летом 2024 года в Лазаревском районе откроют около 70 благоустроенных пляжей.
Для туристов и жителей Сочи готовят программы для семейного отдыха. На пляжах устанавливают детские и спортивные площадки, решается вопрос улучшения транспортной доступности. Отдельное внимание уделят безопасности отдыхающих, а пользователям пляжей мэрия готова помогать с подключением к коммуникациям.
На бульваре Бирюза появится новая точка притяжения. Здесь создадут комфортное общественное пространство для отдыха с новой парковой мебелью, декоративными объектами и масштабным озеленением — около 1000 квадратных метров займут растения, а это более половины всей локации.
Пляжи в центре станут шире
Площадь пляжей на Центральной набережной Сочи значительно расширят. Сейчас пляжи в ширину составляют от трех до 15 метров. После завершения проекта они будут от 25 до 30 метров, а набережная увеличится с пяти-шести аж до 80 метров!
«Увеличение пляжной территории станет возможным благодаря реконструкции Приморской набережной. Проект включает, как комплексную реконструкцию гидротехнических сооружений, так и комплексное благоустройство», — сообщили в МЦУ Сочи.
Здесь также планируют установить площадку для проведения мероприятий площадью 2,3 гектара.
Пляж «Ривьера» после обновления объединит в единое пространство для отдыха целых три пляжа, которые ранее были разрознены. Здесь появятся зоны для семейного и детского отдыха, пешеходные маршруты, многоуровневый сквер, амфитеатры, комнатой матери и ребенка. Новый центр притяжения появится и на левом берегу реки, а также благоустроят бывший пляж «Звездный».
Серф-станции, перголы и новое пляжное оборудование — в Адлере
В Адлерском районе Сочи к лету обновляют 20 пляжей общей протяженностью семь километров.
«Акцент поручил пользователям сделать на комфортном и безопасном семейном отдыхе и культурной программе для всех возрастов. При благоустройстве руководствоваться утвержденным каталогом пляжного оборудования».
Значительно изменится к лету пляж «Огонек». На его территории появятся зоны для спорта и отдыха, серф-станции, теневые навесы и перголы, медпункт, серф-станции, новое пляжное оборудование и многое другое.
Кроме того, здесь установят общественный туалет с кабиной для маломобильных отдыхающих, а также со всем необходимым для удобства матери и ребенка. На пляже появится и экологичная детская площадка. Территорию озеленят, установят на ней лавочки, а прогулочную зону от Мзымты до Хороты обустроят в едином стиле.
Кресла, шезлонги, качели и бунгало — в аренду
На пляжах Сочи постепенно устанавливают новые прайсы на аренду пляжного оборудования. В прокат можно взять кресло-мешок, шезлонг, качели и бунгало.
Со стоимостью проката пляжного инвентаря корреспондент «Комсомольской правды» ознакомился на пляже «Маяк». Так, за час аренды кресла-мешка отдыхающим надо отдать 250 рублей, за два часа — 400. Час проката шезлонгов стоит 250 рублей, качели обойдутся в 350 рублей. Самая дорогая услуга — аренда бунгало, за час аренды с туристов просят 400 рублей.
Очистка сточных вод — под контролем.
В Сочи в преддверии курортного сезона усилили контроль очистки сточных вод.
«Качество очистки сточных вод в Сочи гарантирует абсолютную безопасность для экосистем курорта», — сообщают в пресс-службе мэрии курорта.
Сточные воды проходят через серьезную многоступенчатую систему очистки, в конце которой они также обеззараживаются ультрафиолетом. Ежедневные лабораторные исследования подтверждают качество обработки.
При этом отмечается, что нагрузка уже возросла в связи с ростом числа отдыхающих. Это отразилось и на лаборатории: плановые показатели выполнения анализов увеличились на 20%.
Водолазы обследуют морское дно
Перед началом купального сезона в Сочи водолазы исследуют морское дно. Специалисты осматривают зону купания вдоль всего берега.
«Проверка береговой линии необходима, чтобы исключить возможность нахождения на дне опасных предметов», — отмечает пресс-служба администрации города.
Водолазы собирают и утилизируют все найденные ими предметы. На дне обнаруживаются стекла, доски, куски железа и арматура. В случае штормов проводят дополнительное обследование территории прибоя.
Такие меры необходимы для безопасного купания гостей и жителей Сочи во время курортного сезона.
Когда все откроется
Работа по подготовке курорта вовсю кипит. Пока где-то территория огорожена, и идут серьезные работы, в других местах благоустройство уже завершают.
Традиционно на курорте купальный сезон начинается 1 июня. Однако в мэрии пообещали, что уже к маю многие городские пляжи будут готовы к наплыву туристов.