Новая концепция, расширенные пляжи и множество активностей: Что готовят в Сочи для туристов в новом сезоне

Кроме того, здесь установят общественный туалет с кабиной для маломобильных отдыхающих, а также со всем необходимым для удобства матери и ребенка. На пляже появится и экологичная детская площадка. Территорию озеленят, установят на ней лавочки, а прогулочную зону от Мзымты до Хороты обустроят в едином стиле.