Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за риска паводков

15 апреля в регионе введен режим повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы.

Источник: Правительство Красноярского края

15 апреля в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за риска паводков и лесных пожаров. Решение приняли на совещании губернатора Михаила Котюкова с членами регионального правительства и оперативными службами.

Глава региона отметил, что сейчас важно контролировать потенциально опасные участки и быть готовым к эвакуации жителей в случае возможного подтопления сел и городов. В крае уже подготовлен 241 пункт временного размещения. Специалисты следят за ситуацией с паводками и пожарами круглосуточно.

МЧС