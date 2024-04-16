15 апреля в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за риска паводков и лесных пожаров. Решение приняли на совещании губернатора Михаила Котюкова с членами регионального правительства и оперативными службами.
Глава региона отметил, что сейчас важно контролировать потенциально опасные участки и быть готовым к эвакуации жителей в случае возможного подтопления сел и городов. В крае уже подготовлен 241 пункт временного размещения. Специалисты следят за ситуацией с паводками и пожарами круглосуточно.