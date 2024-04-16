В Иркутской области усилили контроль в паводкоопасных районах

— С середины апреля началось вскрытие льда левобережных притоков реки Ангары, вскрытие рек Лена и Киренга скорее всего произойдет в конце месяца. В начале мая ожидаем таяние льда Нижней Тунгуски, а затем и реки Витим. При вскрытии на реках Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга возможно образование опасных заторов льда, резкое повышение уровня воды, затопление пониженных прибрежных территорий отдельных населенных пунктов. Предполагаем, что затопления этой весной могут случится в 95 населенных пунктах с численностью более 18 тысяч человек, — говорят в пресс-службе МЧС Иркутской области.