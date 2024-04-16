В Иркутской области усилили контроль в паводкоопасных районах

Весна в Иркутской области принесла с собой новые угрозы паводков. Из-за сильного таяния снега вода может выйти из берегов и существенно затопить прибрежные территории. В МЧС региона направили специальные группы контроля за ситуацией в паводкоопасных районах. Так в Тайшетском, Чунском, Зиминском, Нижнеудинском районах эти группы начнут работу с 11 апреля, а в Качугском и Жигаловском — с 15 апреля.
— С середины апреля началось вскрытие льда левобережных притоков реки Ангары, вскрытие рек Лена и Киренга скорее всего произойдет в конце месяца. В начале мая ожидаем таяние льда Нижней Тунгуски, а затем и реки Витим. При вскрытии на реках Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга возможно образование опасных заторов льда, резкое повышение уровня воды, затопление пониженных прибрежных территорий отдельных населенных пунктов. Предполагаем, что затопления этой весной могут случится в 95 населенных пунктах с численностью более 18 тысяч человек, — говорят в пресс-службе МЧС Иркутской области.
Меры против паводков по всему региону принимают уже с 1 марта. В том числе путем распиливания и посыпания льда песком и угольной пылью. Такие мероприятия провели в Слюдянском, Зиминском, Тайшетском, Чунском, Жигаловском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Качугском и Киренском районах.