Жара +22 и грозы. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в мае 2024

Погода в Иркутске в мае 2024 по температуре воздуха будет близка к обычным значениям. По области картина в целом предстанет такой же, только в северных и верхнеленских районах показатели прогнозируются выше многолетних на один градус. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске в мае 2024
Май — первый по настоящему теплый месяц в Сибири. По ночам уже практически всегда плюсовые температуры (за исключением ночей с заморозками). Большинство дачников именно в начале мая начинают активно обустраивать, облагораживать свои участки — убираются, высаживают в теплицы рассаду, готовят грядки и сеют семена.
А еще май — это конечно долгие прогулки на свежем воздухе под приятно греющим весенним солнцем и, конечно, праздники: 1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы. Именно поэтому погода в Иркутске в мае 2024 интересует абсолютно всех. И синоптики уже готовы поделиться первыми данными от небесной канцелярии.
— Ночные температуры воздуха в Иркутске в мае ожидаются +2…+7 градусов, — говорит начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Но в отдельные ночи возможны заморозки до −5 градусов. Днем в областном центре температурные показатели будут +17…+22 градуса, в отдельные дни до +10…+15. Прогноз, разумеется, пока предварительный.
— Во второй половине мая местами по области и в Иркутске, в том числе, уже возможны грозы, — добавляет Юлия Янькова.
Такой сводка погоды прогнозируется в западных, центральных и южных районах Приангарья.
Погода в Иркутске в мае 2024: на севере области чуть холоднее
— В северных и верхнеленских районах по ночам ожидается −2…+5 градусов, — продолжает метеоролог. — В отдельные ночи во второй половине мая возможно похолодание до −5 градусов.
Днем температуры в данных территориях также предполагаются немного ниже, чем в Иркутске: во второй пятидневке месяца местами до +8…+11, в остальные дни +12…+17 градусов. В третьей декаде на севере потеплеет до +20. В большинстве дней в северных районах в мае станут регистрировать осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Такой будет погода в Иркутске в мае 2024. Кстати, некоторые детали празднования Дня Победы в Иркутске уже известны. Например, во сколько начнется парад (подробности), или где и когда можно посмотреть репетиции праздничного шествия (расписание), или к какому времени нужно подойти к Вечному огню (здесь программа мероприятий на 9 мая).