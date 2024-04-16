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Жара +22 и грозы. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в мае 2024

До +22 градусов потеплеет в Иркутске в мае 2024.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске в мае 2024 по температуре воздуха будет близка к обычным значениям. По области картина в целом предстанет такой же, только в северных и верхнеленских районах показатели прогнозируются выше многолетних на один градус. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске в мае 2024

Май — первый по настоящему теплый месяц в Сибири. По ночам уже практически всегда плюсовые температуры (за исключением ночей с заморозками). Большинство дачников именно в начале мая начинают активно обустраивать, облагораживать свои участки — убираются, высаживают в теплицы рассаду, готовят грядки и сеют семена.

А еще май — это конечно долгие прогулки на свежем воздухе под приятно греющим весенним солнцем и, конечно, праздники: 1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы. Именно поэтому погода в Иркутске в мае 2024 интересует абсолютно всех. И синоптики уже готовы поделиться первыми данными от небесной канцелярии.

— Ночные температуры воздуха в Иркутске в мае ожидаются +2…+7 градусов, — говорит начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Но в отдельные ночи возможны заморозки до −5 градусов. Днем в областном центре температурные показатели будут +17…+22 градуса, в отдельные дни до +10…+15. Прогноз, разумеется, пока предварительный.

Что касается осадков, погода в Иркутске в мае 2024 по их количеству также будет близка к многолетним значениям. Возможно небольшое отклонение в сторону их увеличения. Некоторые дни могут принести в региональный центр и дождь с мокрым снегом.

— Во второй половине мая местами по области и в Иркутске, в том числе, уже возможны грозы, — добавляет Юлия Янькова.

Такой сводка погоды прогнозируется в западных, центральных и южных районах Приангарья.

Погода в Иркутске в мае 2024: на севере области чуть холоднее

— В северных и верхнеленских районах по ночам ожидается −2…+5 градусов, — продолжает метеоролог. — В отдельные ночи во второй половине мая возможно похолодание до −5 градусов.

Днем температуры в данных территориях также предполагаются немного ниже, чем в Иркутске: во второй пятидневке месяца местами до +8…+11, в остальные дни +12…+17 градусов. В третьей декаде на севере потеплеет до +20. В большинстве дней в северных районах в мае станут регистрировать осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Такой будет погода в Иркутске в мае 2024. Кстати, некоторые детали празднования Дня Победы в Иркутске уже известны. Например, во сколько начнется парад (подробности), или где и когда можно посмотреть репетиции праздничного шествия (расписание), или к какому времени нужно подойти к Вечному огню (здесь программа мероприятий на 9 мая).