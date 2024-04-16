Жара +22 и грозы. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в мае 2024

Такой будет погода в Иркутске в мае 2024. Кстати, некоторые детали празднования Дня Победы в Иркутске уже известны. Например, во сколько начнется парад (подробности), или где и когда можно посмотреть репетиции праздничного шествия (расписание), или к какому времени нужно подойти к Вечному огню (здесь программа мероприятий на 9 мая).