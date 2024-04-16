Девочка из Самарской области пришла в детский сезон кондитерского шоу

По информации пресс-службы телеканала, на одном из федеральных каналов стартовал третий сезон кондитерского шоу, участниками которого станут дети и подростки от 9 лет. Ребята своими руками творят шедевры и показывают взрослым, на что они способны. Среди участников оказалась 12-летняя Дарья из Тольятти.