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Девочка из Самарской области пришла в детский сезон кондитерского шоу

Жительница Тольятти стала участником телепередачи.

Источник: Комсомольская правда

Многие жители Самарской области принимают участие в известных кулинарных и кондитерских шоу. На этот раз участницей стала 12-летняя Дарья из Самарской области.

По информации пресс-службы телеканала, на одном из федеральных каналов стартовал третий сезон кондитерского шоу, участниками которого станут дети и подростки от 9 лет. Ребята своими руками творят шедевры и показывают взрослым, на что они способны. Среди участников оказалась 12-летняя Дарья из Тольятти.

На встречу с членами жюри девушка принесла бисквитный торт с пряностями и инжиром. Выпуск можно увидеть сегодня в 18:30.

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