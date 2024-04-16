Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Красноярске запустят прогулочный электрокатамаран

Стала известна дата запуска речных прогулок по Енисею на электросудне «ЭкоходЪ».

В Красноярске водные прогулки на электрокатамаране запустятся вместе с началом речной навигации на Енисее. Ориентировочно прокат и продажа билетов стартуют в начале мая.

«Если ничего не изменится в плане погодных условий и всё будет идти своим чередом к потеплению — да, на 1 мая мы открываем рейсы», — сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на компанию «ВодоходЪ».

Напомним, электрическое судно серии «Экокрузер» создано специально для работы в Красноярском крае. Первые рейсы запустили в прошлом году.

Судно рассчитано на 130 пассажиров. На теплоходе есть бар и туалеты, для удобства пассажиров есть возможность для зарядки гаджетов. Судно развивает скорость всего около 30 км/ч.