Стало известно, когда в Красноярске запустят прогулочный электрокатамаран

В Красноярске водные прогулки на электрокатамаране запустятся вместе с началом речной навигации на Енисее. Ориентировочно прокат и продажа билетов стартуют в начале мая.
«Если ничего не изменится в плане погодных условий и всё будет идти своим чередом к потеплению — да, на 1 мая мы открываем рейсы», — сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на компанию «ВодоходЪ».
Напомним, электрическое судно серии «Экокрузер» создано специально для работы в Красноярском крае. Первые рейсы запустили в прошлом году.
Судно рассчитано на 130 пассажиров. На теплоходе есть бар и туалеты, для удобства пассажиров есть возможность для зарядки гаджетов. Судно развивает скорость всего около 30 км/ч.