27-летний кузбассовец собирался поджечь больше 10 релейных шкафов

В доме фигуранта изъяли ёмкости с горючей жидкостью, инструменты и карту участка железной дороги. Известно, что мужчина неоднократно был судим за кражи и грабежи, а также он употребляет наркотики. После освобождения из мест лишения свободы в поисках заработка он обратился через мессенджер к неизвестным, предлагавшим за деньги поджечь оборудование железных дорог.