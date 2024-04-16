27-летний кузбассовец собирался поджечь больше 10 релейных шкафов

По данным пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД, в Юрге задержан 27-летний мужчина, который по указанию зарубежных кураторов готовился вывести из строя как минимум десять железнодорожных релейных шкафов.
В доме фигуранта изъяли ёмкости с горючей жидкостью, инструменты и карту участка железной дороги. Известно, что мужчина неоднократно был судим за кражи и грабежи, а также он употребляет наркотики. После освобождения из мест лишения свободы в поисках заработка он обратился через мессенджер к неизвестным, предлагавшим за деньги поджечь оборудование железных дорог.
За покушение на диверсию задержанному грозит лишение свободы от 10 лет.