В Самаре 16 апреля перекрыли Волжский проспект из-за ремонта водовода

Кроме того, пока ресурсники будут вести ремонт, без холодной воды останутся жители домов №№ 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181 на улице Фрунзе, домов №№ 1, 2, 24 на улице Вилоновской. А в некоторых домах в границах улиц Вилоновской, Ленинградской, Агибалова, Самарской, Степана Разина, Некрасовской, Красноармейской и Никитинской понизят давление воды. В «РКС-Самара» пообещали сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно скорее.