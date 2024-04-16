В Самаре 16 апреля перекрыли Волжский проспект из-за ремонта водовода

В Самаре 16 апреля перекрыли часть Волжского проспекта. Причина — ремонтные работы на водоводе. Пресс-служба «РКС-Самара» сообщает, что специалисты компании устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 800 миллиметров на улице Вилоновской в районе дома № 2.
На время ремонта 16 апреля будет перекрыт Волжский проспект на участке между улицами Вилоновская и Ульяновская. Жителей Самары просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу на своей машине или на общественном транспорте.
Кроме того, пока ресурсники будут вести ремонт, без холодной воды останутся жители домов №№ 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181 на улице Фрунзе, домов №№ 1, 2, 24 на улице Вилоновской. А в некоторых домах в границах улиц Вилоновской, Ленинградской, Агибалова, Самарской, Степана Разина, Некрасовской, Красноармейской и Никитинской понизят давление воды. В «РКС-Самара» пообещали сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно скорее.