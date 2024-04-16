Красноярцы могут помочь жителям Оренбургской области

Средства можно перечислить на расчётный счёт Красноярского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Их направят на приобретение продуктов, бытовой техники, мебели и других товаров, а также на оказание иных мер поддержки.
Важно! В назначении платежа обязательно указать: «помощь жителям Оренбургской области».
Платежные реквизиты: Получатель МО ООО «РКК» в городе Красноярске Расчётный счёт: 40703 810 4 3100 0002161 ПАО Сбербанк БИК: 040407627 Корсчёт: 30101 810 8 0000 0000627.