Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы могут помочь жителям Оренбургской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае организован сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. С инициативой помочь пострадавшим в результате паводков выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Источник: Правительство Красноярского края

Средства можно перечислить на расчётный счёт Красноярского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Их направят на приобретение продуктов, бытовой техники, мебели и других товаров, а также на оказание иных мер поддержки.

Важно! В назначении платежа обязательно указать: «помощь жителям Оренбургской области».

Платежные реквизиты: Получатель МО ООО «РКК» в городе Красноярске Расчётный счёт: 40703 810 4 3100 0002161 ПАО Сбербанк БИК: 040407627 Корсчёт: 30101 810 8 0000 0000627.