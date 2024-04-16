Жители Красноярского края все меньше болеют простудными заболеваниями

Данными о заболеваемости ОРВИ и гриппом поделились в управлении Роспотребнадзора по краю. Так, за прошедшую неделю с симптомами простудных заболеваний к медицинским работникам обратились за помощью 9 097 человек. В ведомстве отмечают, что это на 3,8% меньше, чем на неделе перед этим.