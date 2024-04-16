На «Красноярских Столбах» запретят посещать охранную зону из-за пробуждения медведей

Пропуска для туристов в район Диких скал уже перестали выдавать.
Причина запрета — скорое пробуждение медведей. Как отметил заместитель директора по охране Иван Кириллов, обычно самцы выходят из берлоги с 15 по 20 апреля. Медведицы с медвежатами просыпаются — к десятым числам мая.
При этом популяция этих животных немного увеличилась. По предварительным данным, ранее в парке проживало около 60 медведей. В прошлом году у хищников была отмечена благоприятная кормовая база и случаев каннибализма не фиксировалось, поэтому их численность могла увеличится примерно до 70 особей. Как пояснил директор нацпарка Вячеслав Щербаков, окончательные цифры станут известны в мае, когда будут проанализированы все данные с фотоловушек.
«Запрет на посещение зоны особой охраны пока введен на неопределенный срок. Посетителям рекреационной зоны рекомендуется соблюдать меры предосторожности при нахождении в нацпарке: передвигаться только по разрешенным тропам и маршрутам; посещать территорию в дневное время; не ходить по лесным тропам в одиночку; не оставлять после себя на территории пищевые отходы. О встрече с хищником либо о следах необходимо незамедлительно сообщить в отдел охраны национального парка по телефонам: