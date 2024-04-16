На «Красноярских Столбах» запретят посещать охранную зону из-за пробуждения медведей

«Запрет на посещение зоны особой охраны пока введен на неопределенный срок. Посетителям рекреационной зоны рекомендуется соблюдать меры предосторожности при нахождении в нацпарке: передвигаться только по разрешенным тропам и маршрутам; посещать территорию в дневное время; не ходить по лесным тропам в одиночку; не оставлять после себя на территории пищевые отходы. О встрече с хищником либо о следах необходимо незамедлительно сообщить в отдел охраны национального парка по телефонам: 8 (391) 261−16−95 , 988−88−29», — рассказали в пресс-службе.