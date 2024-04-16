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В Екатеринбурге появятся две новые школы у реки Исеть

В Екатеринбурге около реки Исеть появятся две новые школы.

Источник: Накануне

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В сообщении говорится, что мэр Алексей Орлов уже дал поручение городскому управлению капитального строительства заключить муниципальные контракты на возведение школ по улице Гражданская, 6 и в квартале «Щорса — Машинная — набережная реки Исеть».

При этом, согласно картам, на Гражданской, 6 уже стоит Средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов. В горадминистрации пообещали позднее рассказать о проектах подробнее.

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строительство