В Екатеринбурге появятся две новые школы у реки Исеть

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В сообщении говорится, что мэр Алексей Орлов уже дал поручение городскому управлению капитального строительства заключить муниципальные контракты на возведение школ по улице Гражданская, 6 и в квартале «Щорса — Машинная — набережная реки Исеть».



При этом, согласно картам, на Гражданской, 6 уже стоит Средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов. В горадминистрации пообещали позднее рассказать о проектах подробнее.