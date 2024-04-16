На Фестивальной аллее в Калининграде высадили четырёхметровые лесные буки

На закупку буков выделили один миллион рублей. Высота деревьев — около четырёх метров. «Впервые в Калининграде применили новшество — саженцы закрепляются не с помощью колышков, а с применением хорошо себя зарекомендовавшей технологии скрытого крепления с помощью специальных якорей и подземной растяжки прикорневого кома. И, хотя кажется, что саженец стоит сам по себе, на самом деле в глубине он очень хорошо закреплён и отцентрован», — пояснили в мэрии.