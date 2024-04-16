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Ограничения на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси

В начале недели лишь в 12 районах можно было ходить в леса без ограничений, а сегодня лесные массивы открыты почти по всей Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. В 20 районах Беларуси до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, опубликованной на сайте Минлесхоза.

Если в понедельник утром только в 12 районах можно было ходить в леса, а в остальных действовали ограничения, то сегодня лишь 20 регионов окрашены на карте ведомства желтым цветом. Остальные считаются полностью открытыми. Это связано с похолоданием и пасмурной погодой, которая на этой неделе установилась в Беларуси.

Что касается ограничений, то они до сих пор действуют в восьми районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Слонимский и Сморгонский районы.

Желтым цветом также окрашены пять районов Брестской области — Брестский, Жабинковский, Кобринский, Малоритский и Пружанский и четыре района в Могилевской области — Белыничский, Кличевский, Круглянский и Могилевский.

В Минской области ограничения до сих пор действуют в Березинском и Мядельском районах, а в Витебской — в Сенненском.

Запрет и ограничение

Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.

Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. Исключение делается для лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.