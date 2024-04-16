Ограничения на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси

Если в понедельник утром только в 12 районах можно было ходить в леса, а в остальных действовали ограничения, то сегодня лишь 20 регионов окрашены на карте ведомства желтым цветом. Остальные считаются полностью открытыми. Это связано с похолоданием и пасмурной погодой, которая на этой неделе установилась в Беларуси.