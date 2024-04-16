Вместо заборов — глыбы льда. Кузбассовцы разбирают последствия паводка

На минувшей неделе на кузбасских реках образовались ледовые заторы, и вода хлынула в сёла и города. Да таким потоком, что людям пришлось спасаться от неё на крышах домов.
Темень и страшный шум.
Большой воды в Кузбассе мало кто ждал. Но не тут-то было. Утром 10 апреля супруги Кузнецовы (фамилия изменена — Ред.) проснулись в своём доме в посёлке Усть-Кабырза (Таштагольского МО) от громкого шума воды за окном. Выглянули — и обомлели: река бежит по огороду. Ледяные глыбы врезаются в забор, ломают постройки.
Пять лет назад пенсионеры перебрались в посёлок из Новокузнецка — им приглянулся домик в тихом чистом месте на берегу Мрассу. До этого весной речка выходила из берегов, немного подтапливала огород. На всякий случай хозяин отгонял машину на пригорок, поднимал повыше электроинструменты. Так сделал и накануне.
Кузнецовы приготовили было резиновую лодку. Но утром поняли: куда там! Воды уже по пояс, течение настолько сильное — не выгребут, дождались моторку. День провели у знакомых. Спасатели подорвали лёд, и вода начала уходить. Вечером супруги вернулись в дом — стихия, казалось, отступила.
А в 9 часов вечера звонок дочери в Новокузнецк, Галина Кузнецова встревоженно кричала в трубку: «Мы сидим на крыше. Стало ещё больше воды, чем утром. Вторая волна идёт, ещё больше. Вызовите МЧС! Мы тут утонем!».
Телефон у неё почти разрядился, муж свой утопил. Соседи тоже сидели на крышах. Вокруг темень — свет в деревне отключили, только страшно шумит вода под ногами и глыбы врезаются в стены так, что дом шатается.
Спят на надувном матрасе.
Эту семью, как и многих других усть-кабырзинцев, вызволили спасатели и отправили в детский сад, где находился эвакуационный пункт. На следующий день они снова взорвали лёд, и вода быстро ушла из посёлка, унося по реке дворовые постройки, куски заборов, стройматериалы.
«На выходных нас пригласили в поселковую администрацию писать заявление на имя главы района об оказании помощи. Сколько повреждено — и не перечислишь. Из крупного — забор, теплица, мотоблок, квадроцикл. Диван пришлось выкинуть, матрас, надеюсь, ещё просохнет, спим на надувном матрасе», — рассказала Галина.
Голос уставший — женщина два дня отмывала дом. Говорит, такого страха за всю жизнь не переживала. В воскресенье к пенсионерам приходили волонтёры, помогли убрать нанесённый мусор со двора. Их участок, как и все подтопленные территории в посёлке, усыпан огромными неподъёмными ледяными глыбами. Коммунальщики очистили от льда только дороги — связь Усть-Кабырзы с городом восстановили.
Последствия стихии.
По данным областной прокуратуры, в Усть-Кабырзе из-за подъёма уровня р. Мрассу подтопленными оказались 40 жилых домов. В Юрге и окрестностях в районе д. Пятково (там затор на Томи случился 9−10 апреля) ещё больше: 85 жилых и 10 дачных домов. Прокуроры встретились с жителями подтопленных территорий, разъяснили им порядок возмещения имущественного ущерба от паводка.
В междуреченском посёлке Майзас унесло понтонный мост с людьми. Жители решили воспользоваться переправой, которая официально была закрыта. К счастью, никто не пострадал, следователи проводят доследственную проверку. В пятницу 12 апреля в Новокузнецке начали эвакуировать маломобильные группы населения из подтопляемых территорий, закрыли технологическую дорогу к пос. Абагур и Елань. Дорогу, к слову, в понедельник открыли — за выходные уровни рек существенно снизились. Понтонные мосты в Майзасе и Юрге обещают восстановить после паводка.
Чем помогут?
«Граждане, пострадавшие от наводнения, в зависимости от масштаба ЧС, могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны государства. Она может включать в себя предоставление временного жилья, оказание медицинской помощи и эвакуации населения из зоны катастрофы, матпомощь в виде компенсации за утрату имущества, восстановление повреждённых инфраструктурных объектов (дорог, мостов, электро-и водоснабжения)», — разъясняет замначальника организационного отдела областной прокуратуры Антонина Нестеренко.
В Юрге и Усть-Кабырзе власти собирают с жителей заявления об ущербе, по дворам ходят комиссии — удостоверяются в правдивости написанного. Однако про размеры помощи и сроки не говорят. Но можно предположить, чего ожидать кузбассовцам по размерам выплат в Оренбургской области, сильно пострадавшей от наводнения: там пообещали единовременную матпомощь — 20 тыс. руб. на человека, 50 тыс. руб. — при частичной потере имущества и 100 тыс. — при полной потере.
«Судя по многочисленным публикациям в СМИ, компенсацией полностью очень редко бывают довольны, и в части возмещения вреда носит она мизерный характер. Государство считает каждую копейку и совершенно не любит разбрасываться деньгами зря. Обычно суммы компенсации невелики: 25−50 тыс. руб. на человека. Частично компенсировать мебель и бытовую технику получится, но по большей части — нет. Если дело дойдёт до суда, то нужно доказывать, что повреждённое имущество относилось к категории первой необходимости», — комментирует юрист Кирилл Стецко. Застраховавшим жильё проще, но и тут свои нюансы.
«При страховом случае, если страховая компания, на ваш взгляд, возместит меньше реального ущерба, всегда можно обратиться в независимую оценку и отстоять свои права через суд», — объясняет эксперт.
P. S. Вечером Кузнецовы сообщили, что получили 20 тыс. руб. на карту от администрации и благотворительную помощь от кузбассовцев (продукты и тёплые вещи).