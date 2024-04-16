Вместо заборов — глыбы льда. Кузбассовцы разбирают последствия паводка

«Судя по многочисленным публикациям в СМИ, компенсацией полностью очень редко бывают довольны, и в части возмещения вреда носит она мизерный характер. Государство считает каждую копейку и совершенно не любит разбрасываться деньгами зря. Обычно суммы компенсации невелики: 25−50 тыс. руб. на человека. Частично компенсировать мебель и бытовую технику получится, но по большей части — нет. Если дело дойдёт до суда, то нужно доказывать, что повреждённое имущество относилось к категории первой необходимости», — комментирует юрист Кирилл Стецко. Застраховавшим жильё проще, но и тут свои нюансы.