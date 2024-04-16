Вода из реки Чулым затопила участок дороги в Красноярском крае

В Большеулуйском районе Красноярского края из-за подъёма уровня воды в реке Чулым затопило участок дороги в районе села Сучково. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Подтопление дороги случилось 16 апреля. По данным МВД на 10:00, уровень воды реки Чулым составлял 380 см при критических 350 см. Подтоплены один жилой дом и 20 участков, эвакуировано 12 человек, среди которых 8 детей.
«В зоне возможного подтопления 29 жилых домов, в которых проживают 66 человек, в том числе 14 детей», — сообщает МВД.
На месте подтопления работают сотрудники полиции и МЧС, гражданам оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности в связи с возможными паводками и лесными пожарами.