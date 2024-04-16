В челябинском районе отменили режим ЧС

«В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.
Глава Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление.
Режим ЧС действовал на территории Троицка, Варненского, Брединского, Кизильского районов. Все еще режим ЧС действует действует в Чебаркульском, Верхнеуральском и Чесменском районах.
Повышенная готовность сохраняется в Уйском районе, Миасском горокруге и в Коркинском муниципальном округе.
Пострадавшим от паводка напомнили, что за материальной помощью можно обратиться через МФЦ, соцзащиту или госуслуги, написав заявление.