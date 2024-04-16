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В челябинском районе отменили режим ЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области в Нагайбакском районе отменили режим ЧС, который был введен 6 апреля.

«В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

Глава Егор Тимофеев подписал соответствующее постановление.

Режим ЧС действовал на территории Троицка, Варненского, Брединского, Кизильского районов. Все еще режим ЧС действует действует в Чебаркульском, Верхнеуральском и Чесменском районах.

Повышенная готовность сохраняется в Уйском районе, Миасском горокруге и в Коркинском муниципальном округе.

Пострадавшим от паводка напомнили, что за материальной помощью можно обратиться через МФЦ, соцзащиту или госуслуги, написав заявление.

МЧС