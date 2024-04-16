В Перми закрыли 95 табачных павильонов

Закон запрещает розничную торговлю такой продукцией, а также кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителям грозит административный штраф. Для должностных лиц размер штрафа составит от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тысяч рублей.