В Перми закрыли 95 табачных павильонов

Их закрытие связано со вступлением в силу закона о запрете продажи табачной продукции в НТО.
По данным городской администрации, в Дзержинском районе прекратили работу 8 павильонов по продаже табака, в Мотовилихе — 20, в Индустриальном районе — 22, в Ленинском — 5 и в Кировском районе — 4. В Новых Лядах закрылись все нестационарные торговые объекты по продаже табачных изделий.
Напомним, закон о запрете продажи табачной продукции в нестационарных торговых объектах (НТО) в Пермском крае вступил в силу с начала марта текущего года. Закон направлен на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Закон запрещает розничную торговлю такой продукцией, а также кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителям грозит административный штраф. Для должностных лиц размер штрафа составит от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тысяч рублей.