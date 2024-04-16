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Мизулина назвала показ на телевидении «Слова пацана» о казанских ОПГ ошибкой

По ее мнению, это противоречит недавним случаям с избиениями подростков сверстниками в городах России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что нужно отменить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по телевидению. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Мизуллиной, это противоречит недавним случаям с избиениями подростков сверстниками в городах России. При этом этот процесс они выкладывают в соцсетях.

«Считаю показ на федеральном канале большой ошибкой», — заявила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета.

Отметим, «Слово пацана» (18+) появился на телеэкранах с 15 апреля. Его показывает телеканал НТВ.

Ранее автор книги «Слово пацана» заявил, что второго сезона в скором времени не будет.

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