98 лет исполнилось ветерану, который 40 лет высаживает кедры в память о ВОВ

Своё 98-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Кемерова Анатолий Терехов. Больше 40 лет он высаживает сибирские кедры в память о своих родных и всех кузбассовцах, погибших на фронте. Аллеи руками Терехова созданы в Волгограде, Москве, Калужской, Курской, Новгородской областях, в Белоруссии, Канаде и Сербии.