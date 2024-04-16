98 лет исполнилось ветерану, который 40 лет высаживает кедры в память о ВОВ

Своё 98-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Кемерова Анатолий Терехов. Больше 40 лет он высаживает сибирские кедры в память о своих родных и всех кузбассовцах, погибших на фронте. Аллеи руками Терехова созданы в Волгограде, Москве, Калужской, Курской, Новгородской областях, в Белоруссии, Канаде и Сербии.
«Биография Анатолия Михайловича — пример настоящего патриотизма, отваги и самоотверженности. Нелёгкая работа в тылу на колхозных полях, затем на военном заводе, боевые сражения, потеря близких в войне, тяжёлая контузия — и опять на фронт. И после Великой Отечественной в жизни Анатолия Михайловича нашлось место подвигу — трудовому», — вспоминает историю жизни знаменитого кемеровчанина мэр областной столицы Дмитрий Анисимов.
Анатолий Михайлович продолжает интересоваться историей и политикой, участвовать в важных для региона и города событиях, общаться с молодёжью и, конечно, высаживать кедры в память о фронтовиках.
Восемь лет назад Анатолий Терехов рассказывал корреспонденту «АиФ-Кузбасс» о войне, боевых товарищах и памяти.