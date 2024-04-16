В Воронеже в середине недели недели потеплеет до +26 градусов

При этом существенных осадков по-прежнему не ожидается. Температура по области может отличаться на несколько градусов.
Сегодня в Воронеже ожидается до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Однако в течение дня будет облачно.
Завтра и вовсе воздух прогреется до +22…+24 градусов.
В четверг — до +26.А вот ближе к выходным температура вновь опустится.
По предварительным прогнозам, до +20 градусов — в пятницу (в ночь, кстати, может пройти небольшой дождь) и до +16…+18 — в субботу.
Кстати, благодаря небольшому похолоданию в регионе стабилизировалась обстановка с лесными пожарами. На сегодняшний день четвертый класс пожароопасности действует только в 19 районах.