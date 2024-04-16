В Воронеже в середине недели недели потеплеет до +26 градусов

Анонсированное синоптиками похолодание, судя по всему, не продлится в Воронеже долго. Уже в середине рабочей недели, согласно прогнозу погоды местного Гидрометцентра, в областном центре в дневные часы воздух будет прогреваться до отметки в +24…+26 градусов.