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В Воронеже в середине недели недели потеплеет до +26 градусов

Анонсированное синоптиками похолодание, судя по всему, не продлится в Воронеже долго. Уже в середине рабочей недели, согласно прогнозу погоды местного Гидрометцентра, в областном центре в дневные часы воздух будет прогреваться до отметки в +24…+26 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°

При этом существенных осадков по-прежнему не ожидается. Температура по области может отличаться на несколько градусов.

Сегодня в Воронеже ожидается до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Однако в течение дня будет облачно.

Завтра и вовсе воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В четверг — до +26.А вот ближе к выходным температура вновь опустится.

По предварительным прогнозам, до +20 градусов — в пятницу (в ночь, кстати, может пройти небольшой дождь) и до +16…+18 — в субботу.

Кстати, благодаря небольшому похолоданию в регионе стабилизировалась обстановка с лесными пожарами. На сегодняшний день четвертый класс пожароопасности действует только в 19 районах.