Автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов на 45 процентов

«Мост протяженностью более 230 метров через Москву-реку в створе улице Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме. Сейчас работы на объекте выполнены на 45 процентов. Строительство планируем завершить в апреле следующего года», — рассказал Андрей Бочкарев.
В настоящее время специалисты ведут работы по укрупнительной сборке металлоконструкций моста.
«Реализация проекта обеспечит новую транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами Москвы, а также создаст современные и комфортные пешеходные маршруты в районе станций “Мневники” и “Терехово” Большой кольцевой линии метро», — добавил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Автомобильный мост в районе улицы Мясищева является частью глобального проекта по развитию транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы. В его рамках планируют построить 17 километров дорог, среди которых мост вблизи Новозаводской улицы и еще два пешеходных моста — на Островной улице и в сторону парка «Фили». Кроме того, здесь возведут три новых пешеходных перехода — у природно-исторического парка «Москворецкий», в районе примыкания к улице Мясищева и около Москворецкого дендропарка.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство моста началось в январе 2020 года. Оно ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы.