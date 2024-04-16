Автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов на 45 процентов

Автомобильный мост в районе улицы Мясищева является частью глобального проекта по развитию транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы. В его рамках планируют построить 17 километров дорог, среди которых мост вблизи Новозаводской улицы и еще два пешеходных моста — на Островной улице и в сторону парка «Фили». Кроме того, здесь возведут три новых пешеходных перехода — у природно-исторического парка «Москворецкий», в районе примыкания к улице Мясищева и около Москворецкого дендропарка.