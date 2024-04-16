Из Калининграда назначили дополнительные рейсы в Египет

В конце марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, которая планировала возить туристов из Калининграда в Анталью. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России. Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании.