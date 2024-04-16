Из Калининграда назначили дополнительные рейсы в Египет

Туроператоры увеличили количество рейсов из «Храброво» в Египет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в агентстве «Турне-Транс Тревел».
Поставили дополнительные рейсы из Калининграда. Теперь можно бронировать путёвки на 9 и 11 ночей. С 29 мая будут летать два раза в неделю: среда, воскресенье, — отметили в турагентстве.
Сейчас авиакомпания Almasria Airlines выполняет рейсы из «Храброво» в Шарм-эль-Шейх по воскресеньям. При этом в период майских праздников уже назначено несколько дополнительных самолётов из-за увеличения спроса.
В 2024 году первый рейс отправился из Калининграда в Шарм-эль-Шейх в начале апреля. Время в пути составляет около пяти часов.
В конце марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, которая планировала возить туристов из Калининграда в Анталью. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России. Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании.