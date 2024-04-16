Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Калининграда назначили дополнительные рейсы в Египет

С 29 мая самолёты будут летать дважды в неделю.

Источник: Калининград.Ru

Туроператоры увеличили количество рейсов из «Храброво» в Египет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в агентстве «Турне-Транс Тревел».

Поставили дополнительные рейсы из Калининграда. Теперь можно бронировать путёвки на 9 и 11 ночей. С 29 мая будут летать два раза в неделю: среда, воскресенье, — отметили в турагентстве.

Сейчас авиакомпания Almasria Airlines выполняет рейсы из «Храброво» в Шарм-эль-Шейх по воскресеньям. При этом в период майских праздников уже назначено несколько дополнительных самолётов из-за увеличения спроса.

В 2024 году первый рейс отправился из Калининграда в Шарм-эль-Шейх в начале апреля. Время в пути составляет около пяти часов.

В конце марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, которая планировала возить туристов из Калининграда в Анталью. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России. Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании.

туризм и отдых