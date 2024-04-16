Действуя на опережение: Башкирия готова к встрече с огненной стихией-2024

В Башкортостане в этом году ожидается очень жаркое лето, а значит, значительно увеличивается риск возникновения пожаров, заявил на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Надо быть к этому готовыми», — подчеркнул руководитель региона.
«Поэтому подготовка к нему началась уже с начала года», — заявил он.
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ.
Чтобы предотвратить возгорания и их ужасающие последствия, власти республики ведут постоянную превентивную работу: закупают мощную пожарную спецтехнику, занимаются обучением добровольцев, задействованных в тушении возгораний. На обеспечение безопасности в Башкирии за последние пять лет направлено 6 млрд 700 млн рублей. Созданы семь пожарных подразделений, построены четыре депо. Впервые сформированы спасательные отряды в сёлах Малояз и Павловка, построено здание поисково-спасательного отряда на Павловском водохранилище. В республике очень востребован проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». За пятилетку их установили более 500 тысяч, что спасло жизни свыше 1 тысячи человек, в том числе 376 детей.
Как сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, на основании изменений в федеральном законодательстве члены комиссии по чрезвычайным ситуациям разработали и ввели в действие порядок организации тушения ландшафтных пожаров на территории региона.
Для оперативного тушения возгораний подготовлено 1100 ранцевых огнетушителей, а также 18 переносных пожарных резервуаров, объёмом 300, 600 и 1000 литров. Оборудование хранится на базе шести подразделений противопожарной службы республики и в случае необходимости может быть направлено в любую точку Башкортостана. Кроме того, 55 муниципалитетов заключили соглашения о привлечении к тушению природных пожаров спецтехники организаций и предприятий.
На базе республиканского Учебно-методического центра обучено 2205 волонтеров по программе тушения пожаров.
Для оперативной доставки к местам тушения ландшафтных пожаров личного состава для МЧС по РБ за счёт бюджета республики в 2022 году приобрели два автобуса.
На базе противопожарной службы республики создали оперативный штаб, задачей которого является координация, обеспечение нужд пожаротушения дополнительной строительной техникой, пожарно-техническим вооружением, волонтёрами.
На круглосуточном дежурстве находится пожарно-спасательный вертолет Ка-32, экипаж которого готов незамедлительно вылететь для тушения ландшафтных пожаров. Вертолёт уже 46 раз привлекался для решения оперативных задач, в том числе 18 раз для тушения пожаров, 23 раза для мониторинга паводковой и пожарной обстановки. Общий налет вертолета с начала эксплуатации составил уже более 300 часов. Эта техника крайне востребована и показала свою высокую эффективность. Для проведения работ, связанных с применением вертолёта, в том числе для тушения пожаров, в 2022 году создали аэромобильную группировку спасателей, в которую входят 12 человек.
По данным регионального МЧС, в марте этого года был проведен смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для реагирования на ликвидацию природных пожаров, аналогичные смотры прошли во всех муниципальных образованиях республики. В итоге 5,5 тысячи единиц техники и около 22 тысяч человек готовы для выполнения необходимых задач, которые будут диктовать обстоятельства.
По информации минлесхоза РБ, разработаны планы тушения лесных пожаров для всех лесничеств и согласованы с администрациями муниципальных районов и структурными подразделениями регионального МЧС. В марте утвержден сводный план тушения лесных пожаров в РБ на 2024 год. В лесопожарных станциях министерства подготовлено 177 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров.
Только в мае прошлого года Радий Хабиров вручил ключи от 44 единиц новой лесопожарной и лесопатрульной техники руководителям лесничеств республики, отделов федерального государственного лесного и пожарного надзора минлесхоза РБ и 8 лесопожарных станций. Она была приобретена в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». Подведомственные учреждения получили пожарные автоцистерны, грузовые автомобили на базе полноприводного шасси «ГАЗон Садко», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ, квадроциклы с автоприцепами, автобус «Газель Некст», автомобили «Нива» и УАЗ.
«Лес — одно из главных богатств Башкортостана. Это в том числе экологическое, культурное богатство. Вместе мы многое делаем для того, чтобы сохранить лес. В последние годы мы страдаем от лесных пожаров. При этом силами лесопожарной службы и МЧС нам удаётся не допускать большого ущерба. Большое за это спасибо. Мы многое делаем для того, чтобы обеспечить вас техникой. Будем и дальше улучшать материальную базу лесопожарной службы и ваши условия труда», — сказал тогда, обращаясь к лесникам, Глава республики.
Сейчас за счет средств федерального бюджета проведены закупочные процедуры на приобретение еще восьми единиц лесопожарной техники на сумму почти 40 млн рублей, что позволит довести оснащенность лесопожарных станций до 100% от норматива, установленного для республики федеральным центром.
До начала пожароопасного сезона 288 руководителей прошли обучение по тушению лесных пожаров.
На территории пяти лесничеств прошли зональные учения по тушению условных лесных пожаров, в том числе — одно комплексное на территории Нуримановского лесничества и два межрегиональных на территории Туймазинского и Салаватского районов с привлечением органов лесного хозяйства и ЕДДС муниципальных районов Татарстана и Челябинской области.
«Усиливая группировку, привлекаемую к тушению природных пожаров, в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории РБ на период до 2030 года, в этом году планируем приобрести для противопожарной службы республики четыре пожарные автоцистерны. Для добровольной пожарной охраны приобретаем 16 единиц прицепной пожарной техники. Общее количество такой техники достигнет показателя 217 единиц», — сообщил о планах по наращиванию техники Кирилл Первов.
АКЦЕНТ — НА МОНИТОРИНГ.
Мониторинг за пожарной опасностью в лесах республики ведется по многоуровневой системе: в рамках космического мониторинга — ИСДМ-Рослесхоз; с помощью авиационного и наземного патрулирования; с использованием системы видеомониторинга «Лесоохранитель», которая работает в круглосуточном режиме на территории наиболее «огнеопасных» районов.
Так, в апреле 2023 года воздушный противопожарный патруль исследовал 72% территории лесного фонда — это 4,1 млн га. Авиапатрулирование применяется при установлении 3−5 классов пожарной опасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. Воздушная разведка помогает специалистам оперативно обнаружить очаги возгорания и своевременно на них реагировать. Патрульные самолёты летают на высоте 800 метров, в горной местности эшелон увеличивается до 1,5 тыс. метров, радиус площади обзора составляет 30 км. На территории Башкирии в прошлом году было определено 30 маршрутов авиапатрулирования, из которых шесть — основных, протяженностью 3,5 тыс. километров и 24 — резервных, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В региональном минлесхозе подчеркнули, что на текущий год в рамках реализации Указа Президента РФ ключевая задача, которая стоит перед республикой, не допустить превышения целевого показателя по предельной площади лесных пожаров — 3597 га.
СПАСАЯ ЖИЗНИ.
В 2023 году на территории Башкирии было зарегистрировано 156 лесных пожаров на общей площади — 3391 га. Оперативность тушения, по словам Марата Шарафутдинова, составила 85%, при установленном значении государственной программой "Развитие лесного хозяйства Российской Федерации — 58,3%.
Стоит вспомнить крупный лесной пожар в Белорецком районе, борьба с которым продолжалась около недели. Аэромобильная группировка по решению начальника в составе 70 человек на протяжении всех этих дней тушила возгорание и не давала огню близко подойти к населенным пунктам Узян, Азнагулово и Катарыш. Из-за сильных порывов ветра и знойной жары была реальная угроза переброски огня на эти деревни и село. Дым от огня распространялся на большие площади, что также осложняло ситуацию, пожарные работали в масках. На одном из участков пожар перекинулся с низового на верховой из-за резкой перемены направления ветра и 23 человека, 18 из них — сотрудники МЧС по Башкирии, два добровольца, один представитель минлесхоза РБ и два сотрудника центра тушения лесных пожаров, попали в огненную ловушку. Было принято решение эвакуироваться из опасной зоны.
Оперативно по рации были переданы координаты, определено направление движения. Огнеборцы пошли сплоченной группой в сторону места, где, предположительно, должен был приземлиться вертолет, которому пожарные дали позывной «Ястреб». Густой дым ухудшал видимость. Сотрудники МЧС России при помощи сигнальной ракеты указали возможное место для посадки людей. Операция по эвакуации была проведена успешно. Личный состав не пострадал. Вертолет полностью оправдал ожидания — на кону были человеческие жизни, и они были спасены.
Винтокрылый помощник сразу показал, на что способен. Проверкой для него стало крупное возгорание сухой травы в сентябре 2022 года на границе Благовещенского и Уфимского районов между селами Якшиваново и Новоникольское. Пожар был довольно объемным — около 5 га. Тушили его как с земли, так и с воздуха — силами республиканского пожарно-спасательного вертолета Ка-32А11ВС. Около 20 раз он набирал системой пожаротушения емкостью в 4 кубометра воду из реки Белой и сбрасывал на пламя.
Воздушное судно было приобретено в 2021 году, как раз для таких случаев, и оно себя очень хорошо зарекомендовало.
«И пожарные, и сотрудники лесопожарных формирований очень признательны Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за принятое им решение о приобретении нашего винтокрылого помощника. Мы хорошо прошли летний, наиболее пожароопасный период, теперь нужно удержать ситуацию с осенними лесными пожарами», — отметил тогда вице-премьер Ирек Сагитов.
На страже пожарной безопасности в республике находятся и специализированные поезда Куйбышевской железной дороги. В прошлом году с начала пожароопасного периода они пять раз привлекались к ликвидации возгораний. В республике дислоцируются четыре пожарных поезда, которые находятся на крупнейших железнодорожных станциях Дёма, Инзер, Стерлитамак и Туймазы. Расчеты расположены таким образом, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации они смогли в кратчайшие сроки прибыть в пункт назначения.
Пожарный поезд позволяет тушить возгорание беспрерывно больше четырех часов, так как оборудован двумя цистернами-водохранилищами, объемом 62 тонны каждая. Рукава могут проложить на длину до одного километра для борьбы с огнем в труднодоступных местах. Кроме того, он оснащён средствами связи, включая стационарную и переносные радиостанции, и навигационной системой ГЛОНАСС.
В подготовительный период все специализированные поезда на Куйбышевской магистрали проходят техническое обслуживание: пополняют запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя.
ПЕРВЫЕ «ЗВОНОЧКИ».
Только-только растаял снег, началось весеннее половодье-2024, а в сводках уже появились сообщения о первых возгораниях сухой травы. Как сообщил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов, на территории республики зарегистрирован 21 случай горения сухой травянистой растительности на общей площади более 13 га. Все возгорания были оперативно ликвидированы. Пожары зафиксированы в Дюртюлинском и Благоварском районах — по четыре случая, в Агидели — три, Кушнаренковском районе — два, а также по одному инциденту в Октябрьском, Стерлитамаке, Учалинском, Миякинском, Краснокамском, Абзелиловском, Бирском, Благовещенском районах.
«По всем случаям устанавливаются виновные лица, в отношении которых будут применены меры административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — отметил руководитель ведомства.
В госкомитете РБ по ЧС подчеркнули, что по новым правилам локализация ландшафтных пожаров в кратчайшие сроки силами районного звена БТП РСЧС теперь является обязанностью муниципалитета, где этот пожар произошёл, со всеми вытекающими последствиями. Если это не сделано за 24 часа, то в течение следующих 48 часов вводится региональный уровень реагирования.
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
Для снижения рисков возникновения природных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, с учетом анализа прошлых лет и предстоящими майскими праздниками, руководитель МЧС по РБ Марат Латыпов предложил с 27 апреля до особого распоряжения ввести на всей территории республики особый противопожарный режим.
По его словам, на период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на свалках и полигонах ТКО.
Вводится запрет на применение пиротехнических изделий вне специально определенных органами местного самоуправления Республики Башкортостан мест (площадок).
Вводятся ограничения посещения гражданами лесов, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
«Одновременно с этим повышается ответственность граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, выражаемая в увеличении штрафных санкций в двукратном размере», — подчеркнул он.
Радий Хабиров поддержал данное предложение.
«27 апреля мы в республике вводим особый противопожарный режим. Все силы и средства у нас есть, давайте готовиться», — сказал Глава РБ.
ЦЕНА НАРУШЕНИЯ.
За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены следующие штрафы:
на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.