Действуя на опережение: Башкирия готова к встрече с огненной стихией-2024

Стоит вспомнить крупный лесной пожар в Белорецком районе, борьба с которым продолжалась около недели. Аэромобильная группировка по решению начальника в составе 70 человек на протяжении всех этих дней тушила возгорание и не давала огню близко подойти к населенным пунктам Узян, Азнагулово и Катарыш. Из-за сильных порывов ветра и знойной жары была реальная угроза переброски огня на эти деревни и село. Дым от огня распространялся на большие площади, что также осложняло ситуацию, пожарные работали в масках. На одном из участков пожар перекинулся с низового на верховой из-за резкой перемены направления ветра и 23 человека, 18 из них — сотрудники МЧС по Башкирии, два добровольца, один представитель минлесхоза РБ и два сотрудника центра тушения лесных пожаров, попали в огненную ловушку. Было принято решение эвакуироваться из опасной зоны.