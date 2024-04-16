Наиболее подверженными рискам весеннего половодья оказываются населенные пункты Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Успенского, Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Подтопления также возможны в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах. города Армавир, Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск и Сочи также остаются под угрозой.
Ввиду малоснежной зимы, серьезного паводка не ожидается. Система мониторинга гидрологической обстановки работает в регионе круглосуточно, собирая информацию с 214 автоматических гидрологических комплексов каждые 10 минут. Эти данные доступны оперативным службам для предупреждения населения о возможных рисках.
Слова Платонихина подчеркивают важность системы мониторинга для непрерывного контроля и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками на территории Краснодарского края.
МЧС предупредило о риске паводков на территориях Краснодарского края
Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин сообщил, что более 20 муниципалитетов Краснодарского края попали в зону риска по паводкам. В регионе находится около 13 тысяч рек, среди которых особенно выделяются река Кубань, ее притоки на юго-востоке региона, а также река Мзымта.
Наиболее подверженными рискам весеннего половодья оказываются населенные пункты Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Успенского, Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Подтопления также возможны в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах. города Армавир, Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск и Сочи также остаются под угрозой.