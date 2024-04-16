Как будем отдыхать на майские праздники?

По данным Минтруда, в 2024 году к Первомаю добавят два выходных дня. Так как 1 мая выпадает на среду, то отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая — четыре дня подряд.
В августе прошлого года правительство РФ приняло постановление, которое предполагает перенос в 2024 году выходного дня с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля. При этом выходной с субботы 2 ноября перенесли на вторник 30 апреля.
Однако перед длинными выходными работающих граждан ждут длинные будни. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днём. Следующие майские праздники будем отдыхать с 9 по 12 мая включительно.
Отметим, что в Омской области с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Выезжать в лес и разводить костёр запрещено под угрозой штрафов. Впрочем, согласно прогнозам синоптиков, провести майские традиционно на природе вряд ли получится. В Омской области в длинные выходные ожидаются дожди и пасмурное небо.