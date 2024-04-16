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Трассу «Таврида» свяжут с курортами в восточной части Крыма

Федеральную трассу «Таврида» соединят с курортами Восточного Крыма.

Федеральную трассу «Таврида» планируют соединить с курортами Восточного Крыма. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

В Крыму ведется первый этап строительства дороги Льговское — Грушевка — Судак. Она соединит трассу «Таврида» с курортами, расположенными в восточной части полуострова. Кроме того, ведется строительство и реконструкция двухполосной дороги от «Тавриды» до автодороги Белогорск — Феодосия. Ее протяженность превышает девять километров.

— Сейчас ведутся работы по снятию растительного слоя, устройству насыпи из привозного грунта, устройству кюветов, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что будут построены обходы Грушевки, Переваловки и Дачного. Существующую дорогу от Грушевки до Судака собираются расширить до четырех полос. Работы планируют завершить до 30 сентября 2025 года.

строительство