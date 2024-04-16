Трассу «Таврида» свяжут с курортами в восточной части Крыма

В Крыму ведется первый этап строительства дороги Льговское — Грушевка — Судак. Она соединит трассу «Таврида» с курортами, расположенными в восточной части полуострова. Кроме того, ведется строительство и реконструкция двухполосной дороги от «Тавриды» до автодороги Белогорск — Феодосия. Ее протяженность превышает девять километров.