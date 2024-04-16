В Академическом построят храм в московском стиле

«Храм планируется расположить между будущим зданием Уральского государственного медицинского университета и кварталом “Школьный”. На территории этих кварталов уже построена школа № 123 и детский сад № 45», — рассказали там.
Крест на месте строительства установили еще в 2018 году. Ожидается, что храм будет построен по образцу московских церквей конца XVII века: Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыкове и Николы «Большой Крест». Для сходства со столичными шедеврами в храме появятся овальные окна, которые сделают помещение светлым.
Высота здания составит 44,5 метра, одновременно смогут молиться 265 верующих. Два купола храма покроют «золотой» нержавейкой с нитридом титана.
Известно, что Евгений Боткин — врач, лечивший последнего императора Николая II и его семью, расстрелянный вместе с ней в Екатеринбурге в 1918 году.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее на главном храме Академического заработала архитектурная подсветка. Теперь там планируют роспись помещений.