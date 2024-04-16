В Академическом построят храм в московском стиле

Крест на месте строительства установили еще в 2018 году. Ожидается, что храм будет построен по образцу московских церквей конца XVII века: Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыкове и Николы «Большой Крест». Для сходства со столичными шедеврами в храме появятся овальные окна, которые сделают помещение светлым.