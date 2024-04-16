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В Академическом построят храм в московском стиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге обсуждают проект планировки и межевания новых кварталов Академического района, где появится храм во имя святого страстотерпца Евгения Боткина. Об этом сообщили в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Храм планируется расположить между будущим зданием Уральского государственного медицинского университета и кварталом “Школьный”. На территории этих кварталов уже построена школа № 123 и детский сад № 45», — рассказали там.

Крест на месте строительства установили еще в 2018 году. Ожидается, что храм будет построен по образцу московских церквей конца XVII века: Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыкове и Николы «Большой Крест». Для сходства со столичными шедеврами в храме появятся овальные окна, которые сделают помещение светлым.

Высота здания составит 44,5 метра, одновременно смогут молиться 265 верующих. Два купола храма покроют «золотой» нержавейкой с нитридом титана.

Известно, что Евгений Боткин — врач, лечивший последнего императора Николая II и его семью, расстрелянный вместе с ней в Екатеринбурге в 1918 году.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее на главном храме Академического заработала архитектурная подсветка. Теперь там планируют роспись помещений.

строительство